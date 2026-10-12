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– 1 Camera

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026

– 1 Camera
  • Vând apartament 1 cameră Micro 40, bloc mixt, etaj intermediar, centrală termică, termopane, îmbunătățit, gresie, faianță, parchet, 27 mp, preț – 29.500 euro. Telefon: 0749-055.169 (251)
  • Vând una cameră bloc G5, sc. 2, etaj 1, ap. 117. Telefon 0762-378.726 (235)
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