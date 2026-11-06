Programul AFM pentru baterii de stocare a energiei electrice începe pe 16 noiembrie 2026. Românii pot primi până la 15.000 de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat calendarul Programului privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile. Prima etapă, dedicată validării instalatorilor, începe pe 16 noiembrie 2026, iar persoanele fizice vor putea depune cererile de finanțare începând cu 20 noiembrie.

Programul are ca obiectiv sprijinirea gospodăriilor care doresc să investească în baterii pentru stocarea energiei electrice produse din surse regenerabile, astfel încât să poată utiliza mai eficient energia pentru consumul propriu și să livreze surplusul în rețeaua națională.

Bugetul total alocat de AFM este de 400 de milioane de lei, iar finanțarea poate ajunge la maximum 15.000 de lei pentru fiecare proiect, TVA inclus.

Când începe înscrierea în programul AFM pentru baterii de stocare

Prima etapă a programului este destinată instalatorilor care doresc să participe la implementarea proiectului. Aceștia vor putea solicita validarea în perioada 16-20 noiembrie 2026.

Mai exact, aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM va fi deschisă pe 16 noiembrie, la ora 10:00, iar transmiterea documentelor se va putea face până pe 20 noiembrie, la ora 23:59.

Ulterior, persoanele fizice vor putea solicita finanțarea în perioada 20-25 noiembrie 2026. Înscrierile încep pe 20 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie pe 25 noiembrie, la ora 23:59.

Depunerea cererilor se va realiza exclusiv prin intermediul aplicației informatice disponibile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Câți bani pot primi românii pentru instalarea bateriilor de stocare

Prin acest program, AFM va finanța maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără ca suma acordată să depășească 15.000 de lei, TVA inclus.

Finanțarea va putea fi utilizată exclusiv pentru cheltuielile eligibile prevăzute în ghidul programului.

De asemenea, a fost stabilit un standard maxim de cost eligibil de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclus.

Astfel, persoanele interesate trebuie să țină cont atât de plafonul maxim al finanțării, cât și de procentul de 75% din valoarea proiectului. Diferența dintre valoarea totală a investiției și suma acordată prin program va trebui acoperită de beneficiar, în condițiile prevăzute de ghidul de finanțare.

Bugetul total de 400 de milioane de lei este destinat creșterii capacității de stocare a energiei regenerabile și încurajării utilizării acesteia la nivelul gospodăriilor.

Ce documente trebuie să pregătească persoanele fizice pentru înscriere

Românii care vor să obțină finanțare trebuie să pregătească din timp documentele necesare pentru dosarul de înscriere.

Potrivit AFM, dosarul persoanelor fizice va trebui să conțină:

Cererea de finanțare, completată și încărcată în aplicația informatică, fără a fi semnată;

Actul de identitate al solicitantului;

Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF;

Certificatul de atestare fiscală emis de primăria de domiciliu;

Certificatul de atestare fiscală emis de primăria pe raza căreia va fi implementat proiectul, dacă adresa de implementare este diferită de cea de domiciliu;

Contractul de prosumator, emis pe numele solicitantului;

Certificatul de racordare, emis pe numele solicitantului;

Factura de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Un aspect important este că documentele privind calitatea de prosumator și racordarea la rețea trebuie să fie emise pe numele persoanei care solicită finanțarea.

Ce condiții trebuie să îndeplinească instalatorii pentru a participa la program

Înainte de înscrierea persoanelor fizice, AFM va valida firmele care vor putea instala sistemele de stocare finanțate prin program.

Dosarul instalatorului trebuie să includă următoarele documente:

Cererea de validare, semnată electronic;

Împuternicirea, dacă este cazul;

Actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;

Certificatul constatator;

Cazierul fiscal și cazierul judiciar emise pe numele instalatorului, persoană juridică;

Certificatele de atestare fiscală emise de ANAF și de autoritățile locale;

Dovada deschiderii contului 50.70.24;

Atestatul ANRE de tip B sau un document echivalent, valabil la data depunerii cererii de validare și emis cu cel puțin 12 luni înainte de această dată.

Documentele vor fi încărcate în aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM.

AFM: Programul va contribui la creșterea autonomiei energetice

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a declarat că lansarea programului are loc conform calendarului anunțat anterior și că autoritățile urmăresc să ofere cât mai multor gospodării posibilitatea de a investi în sisteme de stocare a energiei.

„Prin acest program, ne propunem să oferim unui număr cât mai mare de beneficiari oportunitatea de a investi în sisteme de stocare, de a utiliza mai eficient energia produsă din surse regenerabile și de a avea un control mai bun asupra propriului consum. În același timp, aceste investiții contribuie la creșterea autonomiei energetice și la reducerea presiunii asupra rețelei electrice”, a explicat Florin Bănică.

Potrivit reprezentanților AFM, instalarea bateriilor de stocare poate permite gospodăriilor să utilizeze energia produsă din surse regenerabile și în momentele în care producția este redusă sau lipsește, diminuând astfel dependența de energia preluată din rețeaua națională.

Persoanele interesate pot consulta criteriile complete de eligibilitate, condițiile de finanțare și lista documentelor necesare în Ghidul de finanțare, disponibil pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

Calendarul de reținut: validarea instalatorilor începe pe 16 noiembrie 2026, iar înscrierea persoanelor fizice se desfășoară între 20 și 25 noiembrie 2026. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar, în limita condițiilor stabilite prin program.