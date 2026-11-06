Selly a adus „GTA în viața reală” pe străzile din Galați: Traseul complet și locațiile unde vloggerul se întâlnește cu fanii

Străzile din Galați s-au transformat astăzi, 6 noiembrie, în platou de filmare pentru una dintre cele mai mari producții online ale momentului.

Proaspăt sosit de la București, cunoscutul creator de conținut Selly a inclus municipiul nostru pe harta unui eveniment special de streaming transmis în timp real. Spectacolul stradal se desfășoară sub conceptul de „IRL (In Real Life) Stream” și este inspirat din faimoasa lui serie video „GTA în viața reală”.

Pe parcursul întregii zile, echipa de producție va pune în scenă diverse provocări urbane, oferindu-le în același timp tinerilor din comunitatea locală ocazia de a interacționa direct cu celebrul vlogger.

Pentru cei care vor să asiste la filmări sau să obțină un autograf, organizatorii au stabilit un program fix al deplasării prin cartierele orașului. Punctele de întâlnire și programul orar sunt următoarele:

Stadionul Dunărea: între orele 12:00 și 13:00;

între orele 12:00 și 13:00; Skatepark Viva: între orele 15:30 și 16:30;

între orele 15:30 și 16:30; Cartierul Țiglina 1 (perimetrul din zona Saturn): între orele 16:45 și 17:15;

între orele 16:45 și 17:15; Piața Țiglina 1: între orele 17:15 și 18:00;

între orele 17:15 și 18:00; Grădina Publică: între orele 18:30 și 20:30.

Gălățenii care nu pot ajunge în aceste locații au posibilitatea de a urmări întreaga acțiune de pe telefoane sau calculatoare, transmisiunea fiind accesibilă live pe contul oficial de YouTube al vloggerului, unde adună deja zeci de mii de vizualizări: