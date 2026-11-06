Now Reading: Gala „Girls in STEAM” aduce 60 de eleve de liceu la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

1
  • 01

    Gala „Girls in STEAM” aduce 60 de eleve de liceu la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Light Dark

Gala „Girls in STEAM” aduce 60 de eleve de liceu la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Cătălin Mihai MOGAComunitate06.11.2026

Gala „Girls in STEAM” aduce 60 de eleve de liceu la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează mâine, sâmbătă, 7 noiembrie, Gala „Girls in STEAM”. Evenimentul va avea loc în clădirea Rectoratului și este dedicat elevelor de liceu pasionate de știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică.

Proiectul își propune să încurajeze tinerele să își construiască o carieră în regiune. Cele 60 de participante vor interacționa direct cu femei care lucrează în cercetare sau în companii locale (precum Company Med și DMT Marine Equipment).

Programul include:

  • Panel de discuții cu povești de carieră și sfaturi practice.
  • Ateliere interactive de inginerie, creativitate și antreprenoriat.
  • Premierea proiectelor realizate de eleve în cadrul sesiunii „Idei în acțiune”.

Acțiunea este organizată de Departamentul de Relații Internaționale al universității, Facultatea de Inginerie, ESN Galați și AGIR, sub egida alianței universitare europene RUN-EU. Gala încheie o săptămână plină dedicată inovării la Galați, care a inclus și tabăra digitală „Digital Innovation Bootcamp”.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

429 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp