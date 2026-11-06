Gala „Girls in STEAM” aduce 60 de eleve de liceu la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează mâine, sâmbătă, 7 noiembrie, Gala „Girls in STEAM”. Evenimentul va avea loc în clădirea Rectoratului și este dedicat elevelor de liceu pasionate de știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică.

Proiectul își propune să încurajeze tinerele să își construiască o carieră în regiune. Cele 60 de participante vor interacționa direct cu femei care lucrează în cercetare sau în companii locale (precum Company Med și DMT Marine Equipment).

Programul include:

Panel de discuții cu povești de carieră și sfaturi practice.

cu povești de carieră și sfaturi practice. Ateliere interactive de inginerie, creativitate și antreprenoriat.

de inginerie, creativitate și antreprenoriat. Premierea proiectelor realizate de eleve în cadrul sesiunii „Idei în acțiune”.

Acțiunea este organizată de Departamentul de Relații Internaționale al universității, Facultatea de Inginerie, ESN Galați și AGIR, sub egida alianței universitare europene RUN-EU. Gala încheie o săptămână plină dedicată inovării la Galați, care a inclus și tabăra digitală „Digital Innovation Bootcamp”.