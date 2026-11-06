Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru pensionari, persoane cu dizabilități și familii monoparentale

Un nou ajutor financiar, cuprins între 600 și 1.200 de lei, ar putea fi acordat persoanelor vulnerabile în fiecare sezon rece. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus miercuri, 4 noiembrie, la Senat și vizează pensionarii cu venituri mici, familiile monoparentale, persoanele cu dizabilități și beneficiarii venitului minim de incluziune.

Sprijinul ar urma să fie acordat o singură dată pe sezon, în perioada 1 noiembrie – 31 martie, iar valoarea acestuia ar fi stabilită în funcție de categoria beneficiarilor și de veniturile realizate.

Inițiativa legislativă nu a fost încă adoptată, astfel că ajutorul nu poate fi solicitat în prezent. Proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară, urmând să fie dezbătut și votat mai întâi de Senat, apoi de Camera Deputaților, care este for decizional.

Cine ar putea primi ajutorul financiar de până la 1.200 de lei

Potrivit proiectului, de noul sprijin ar putea beneficia mai multe categorii de persoane aflate în situații de vulnerabilitate economică.

Prima categorie vizată este reprezentată de persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani și au venituri nete lunare de maximum 1.800 de lei. În cazul celor care locuiesc singure, plafonul se aplică venitului individual, iar pentru persoanele care trăiesc împreună cu alte persoane, limita este calculată pe membru de gospodărie.

Aceleași praguri de venit sunt prevăzute și pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat.

De asemenea, proiectul include:

Familiile monoparentale cu venituri nete lunare de cel mult 1.800 de lei pe membru de familie;

Persoanele cu dizabilități grave sau accentuate care îndeplinesc condițiile de venit;

Beneficiarii venitului minim de incluziune, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru verificarea eligibilității, venitul net lunar ar urma să fie calculat ca medie a veniturilor obținute în cele trei luni calendaristice anterioare depunerii cererii.

În această categorie ar intra salariile, pensiile, veniturile din activități independente, chirii și investiții.

Proiectul prevede și anumite excluderi. Nu ar putea beneficia de ajutor persoanele care obțin venituri brute lunare mai mari de 2.000 de lei din anumite surse, precum închirierea proprietăților, arenda, dobânzile, dividendele sau alte active generatoare de venituri. De asemenea, ar fi excluse persoanele sancționate în ultimii trei ani pentru declarații false depuse în vederea obținerii unor beneficii sociale.

Ce sume ar urma să primească beneficiarii

Valoarea ajutorului financiar ar fi cuprinsă între 600 și 1.200 de lei, în funcție de categoria socială și de veniturile beneficiarilor.

Persoane vârstnice cu venituri de maximum 1.300 lei: 1.000 lei

Persoane vârstnice cu venituri de peste 1.300 lei: 800 lei

Familii monoparentale cu venituri de maximum 1.000 lei/membru: 1.200 lei

Familii monoparentale cu venituri de peste 1.000 lei/membru: 900 lei

Persoane cu dizabilități: 1.000 lei

Beneficiari ai venitului minim de incluziune: 600 lei

Astfel, cea mai mare sumă, de 1.200 de lei, ar reveni familiilor monoparentale cu venituri nete de cel mult 1.000 de lei pe membru de familie.

Persoanele vârstnice vulnerabile ar putea primi 800 sau 1.000 de lei, în funcție de veniturile realizate, în timp ce persoanele cu dizabilități ar beneficia de un sprijin de 1.000 de lei.

Cum se va cumula noul ajutor cu sprijinul pentru încălzirea locuinței

Proiectul legislativ stabilește și condițiile în care noul ajutor ar putea fi cumulat cu sumele acordate pentru încălzirea locuinței, potrivit Legii nr. 226/2021.

Concret, valoarea cumulată a ajutorului pentru încălzire aferent întregului sezon rece și a noului sprijin financiar nu ar trebui să depășească 1.500 de lei.

În situația în care o persoană primește deja ajutor pentru încălzire, suma acordată prin noul program ar urma să fie diminuată corespunzător.

Există însă o excepție: dacă diferența rezultată în urma calculului este mai mică de 300 de lei, beneficiarul ar urma să primească un sprijin de minimum 300 de lei.

Important este că acordarea noului ajutor nu ar duce la diminuarea sau suspendarea sprijinului existent pentru încălzirea locuinței.

Totodată, sumele acordate prin această măsură ar fi neimpozabile și nu ar fi luate în calcul la stabilirea veniturilor pentru acordarea altor beneficii de asistență socială.

Cum s-ar putea depune cererile pentru obținerea banilor

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate ar trebui să depună o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile, bunurile deținute și componența familiei sau a gospodăriei.

Conform proiectului, termenul general pentru depunerea documentelor ar fi data de 1 decembrie a fiecărui an.

Dosarele ar urma să fie transmise serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei localității în care solicitantul are domiciliul.

Procedura de acordare ar presupune următorii pași:

Solicitantul depune cererea și declarația pe propria răspundere la serviciul de asistență socială al primăriei.

Primarul analizează documentele și ar avea la dispoziție maximum 30 de zile pentru soluționarea solicitării.

Decizia de aprobare sau respingere trebuie comunicată în cel mult cinci zile de la emitere.

În cazul aprobării, plata se face într-o singură tranșă, prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, în maximum 30 de zile de la comunicarea dispoziției de acordare.

Finanțarea programului ar urma să fie asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii. Proiectul permite și completarea fondurilor din bugetele locale sau din surse externe nerambursabile.

De ce este propus un nou ajutor pentru persoanele vulnerabile

Inițiatorii proiectului susțin că sezonul rece generează cheltuieli suplimentare importante pentru persoanele și familiile cu venituri reduse.

Pe lângă facturile la energie și costurile pentru încălzirea locuințelor, aceste categorii sociale trebuie să facă față și cheltuielilor pentru alimente, medicamente și alte produse sau servicii esențiale.

În expunerea de motive se arată că formele actuale de sprijin social, inclusiv ajutorul pentru încălzirea locuinței, nu reușesc să acopere toate dificultățile financiare cu care se confruntă persoanele vulnerabile în lunile de iarnă.

Prin urmare, inițiatorii propun acordarea unui ajutor suplimentar, într-o singură tranșă, care să poată fi utilizat de beneficiari în funcție de necesitățile fiecăruia.

De reținut: Ajutorul de până la 1.200 de lei este, deocamdată, doar o propunere legislativă. Pentru ca banii să poată ajunge la beneficiari, proiectul trebuie adoptat de Parlament și să intre în vigoare.