Protest violent împotriva Microsoft în Amsterdam. Activiștii au pătruns pe șantierul unui centru de date și au afișat mesaje anti-AI

Aproximativ 100 de protestatari au pătruns vineri pe șantierul unui nou centru de date Microsoft din apropierea orașului Amsterdam, în Olanda. Manifestanții au protestat față de construirea complexului tehnologic, au escaladat o macara și au afișat bannere cu mesaje împotriva inteligenței artificiale și a companiei americane.

Acțiunea a fost organizată cu sprijinul grupului Geef Tegengas, care se opune proiectului ce presupune construirea a trei turnuri pentru centre de date, fiecare cu o înălțime de aproximativ 85 de metri, relatează Reuters.

Potrivit informațiilor publicate de agenția de presă, unii dintre protestatari au urcat pe o macara de pe șantier și au desfășurat un banner cu mesajul „Fuck AI”. Alte pancarte au transmis acuzații la adresa Microsoft, inclusiv mesajul „Microsoft powers genocide”.

Manifestanții au scandat și lozinci precum „Microsoft trebuie să plece” și „Eliberați Palestina”, protestul fiind îndreptat atât împotriva dezvoltării infrastructurii pentru inteligență artificială, cât și împotriva implicării companiei în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Centrul de date Microsoft, construit în ciuda restricțiilor din Amsterdam

Protestul are loc într-un context complicat pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologice din capitala Olandei. Cu mai bine de un an în urmă, autoritățile din Amsterdam au decis să interzică aprobarea unor noi centre de date până în 2030, după ce, la sfârșitul anului 2023, fusese anunțată o suspendare temporară a unor astfel de proiecte.

Cu toate acestea, construcția noului complex Microsoft continuă, deoarece proiectul fusese planificat încă din 2016, înainte de introducerea restricțiilor.

Microsoft va fi singurul chiriaș al centrului de date, iar lucrările sunt realizate de compania britanică Pure Data Centres. Proiectul a reușit să avanseze inclusiv prin utilizarea unor excepții și prevederi care au permis continuarea investiției în pofida noilor restricții.

Dezvoltarea complexului a devenit astfel un punct de conflict între interesele industriei tehnologice și preocupările comunităților locale privind extinderea infrastructurii digitale.

Proteste împotriva centrelor de date și în Irlanda și Statele Unite

Acțiunea din Amsterdam face parte dintr-un val mai amplu de proteste împotriva centrelor de date și a extinderii infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Marți, activiștii au organizat o acțiune simbolică în fața unui centru de date Microsoft din Dublin, Irlanda, unde au reconstituit un punct de control militar israelian. Protestul a fost organizat în contextul criticilor privind utilizarea tehnologiilor companiei în conflictul din Gaza.

Nemulțumirile față de construirea centrelor de date au devenit tot mai vizibile și în Statele Unite. În mai multe comunități, locuitorii și-au exprimat opoziția față de proiectele de infrastructură pentru inteligență artificială, invocând posibilele efecte asupra mediului, consumul ridicat de energie și presiunea asupra rețelelor electrice locale.

La începutul acestei săptămâni, alegătorii din mai multe zone americane au respins inițiative care vizau dezvoltarea neîngrădită a unor astfel de facilități.

Microsoft renunță la un proiect major de centru de date în Marea Britanie

Presiunile asupra companiei nu se limitează la protestele din Amsterdam. Luna trecută, Microsoft a abandonat cel mai mare proiect de centru de date pe care îl pregătea în Marea Britanie, după ce reprezentanții rețelei electrice au transmis că amplasamentul nu va putea primi alimentarea necesară decât în anii 2030.

În paralel, compania s-a confruntat în ultimul an cu mai multe proteste organizate chiar de foști sau actuali angajați, nemulțumiți de utilizarea tehnologiilor Microsoft în operațiunile militare ale Israelului împotriva Hamas.

Un moment tensionat a avut loc la petrecerea organizată pentru aniversarea a 50 de ani de existență a companiei, când angajați au întrerupt evenimentul pentru a protesta față de colaborările tehnologice ale Microsoft cu Israelul. Unul dintre manifestanți l-a acuzat pe Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligență artificială a companiei, că ar profita de pe urma războiului.

De asemenea, anul trecut, un angajat a întrerupt discursul directorului general Satya Nadella în timpul conferinței Microsoft Build, protestând față de activitățile companiei. Câteva luni mai târziu, Microsoft a concediat doi angajați care ocupaseră biroul președintelui companiei în cadrul unei acțiuni de protest.

Seria acestor incidente arată că extinderea infrastructurii pentru inteligență artificială generează controverse tot mai mari, atât în rândul comunităților locale, cât și în interiorul marilor companii tehnologice. Discuțiile nu vizează doar consumul de energie și impactul asupra mediului, ci și responsabilitatea companiilor pentru utilizarea tehnologiilor pe care le dezvoltă.