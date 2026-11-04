Mesaj RO-ALERT în nordul județului Tulcea privind o posibilă incursiune de drone

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a declanșat o alertă aeriană în dimineața zilei de miercuri, 4 noiembrie, după ce a detectat o țintă aeriană operând pe teritoriul Ucrainei, la nord de localitatea Vîlcove.

Obiectul de zbor neidentificat a fost monitorizat în imediata vecinătate a frontierei cu România, fapt care a determinat activarea imediată a procedurilor de securitate națională și de alarmare timpurie a populației din regiunea de graniță.

Ca răspuns direct la această situație de potențial risc, două aeronave F-16 aparținând Serviciului de luptă Poliție Aeriană au decolat de urgență de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a securiza perimetrul și a monitoriza îndeaproape evoluția țintei. În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de protecție pentru comunitățile locale. Ulterior, la ora 10:57, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT de „Alertă Extremă” către locuitorii din nordul județului Tulcea, recomandându-le să se adăpostească în beciuri sau în structuri de protecție civilă.

Ministerul Apărării Naționale a comunicat oficial că situația a fost gestionată fără incidente severe, nefiind raportate pătrunderi ale țintei respective în spațiul aerian național al României pe parcursul acestei monitorizări. Forțele armate și structurile DSU continuă să urmărească evoluția operativă din zona de frontieră pentru a garanta siguranța cetățenilor, autoritățile precizând: