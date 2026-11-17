Preşedintele AUR, George Simion, şi soţia sa, Ilinca, au devenit părinţi pentru a doua oară. Ilinca Simion a adus pe lume o fetiţă perfect sănătoasă luni seara, 16 noiembrie 2026, anunţul emoţionant fiind făcut chiar de către proaspăta mămică pe reţelele de socializare.

Micuţa va purta numele Maria, după cum a dezvăluit Ilinca Simion în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, alături de urarea de bun-venit în familie.

„Radu a primit cel mai frumos dar: o surioară! Bine ai venit, Maria! Vă iubim, minunile noastre”, a scris Ilinca Simion pe reţeaua de socializare.

Al doilea copil al familiei Simion

George şi Ilinca Simion s-au căsătorit în vara anului 2022 şi mai au împreună un băieţel, pe nume Radu, care s-a născut în luna aprilie 2024.

Liderul AUR şi soţia sa au păstrat discreţia pe parcursul acestei a doua sarcini, confirmând însă anterior că familia lor urmează să se mărească cu o fetiţă.

Sursa foto: Facebook / Ilinca Simion