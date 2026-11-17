Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat și prelungit informarea meteorologică de vreme instabilă, noul interval de valabilitate fiind cuprins între marți, 17 noiembrie, ora 10:00, și vineri, 20 noiembrie 2026, ora 10:00. Față de avertizarea inițială valabilă până miercuri seară, meteorologii anunță intensificări mai accentuate ale vântului — care vor cuprinde treptat toate regiunile țării — și cantități mai mari de precipitații.
Cum evoluează vremea pe regiuni, până pe 20 noiembrie
Potrivit datelor transmise de ANM, fenomenele meteo se vor manifesta astfel în următoarele trei zile:
- Intensificări ale vântului în sud-est și în toată țara: Marți și miercuri (17 și 18 noiembrie), vântul va sufla cu putere mai ales în sud-estul și vestul țării, precum și în zonele montane. Pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie), intensificările se vor semnala local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/20 noiembrie) vântul se va intensifica în toate regiunile. Vitezele vor atinge, în general, 45 – 55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 70 – 90 km/h, urmând să depășească 100 km/h în noaptea de joi spre vineri.
- Ploi moderate cantitativ și descărcări electrice: În jumătatea de vest a țării, precum și la munte, va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local, cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 25 – 60 l/mp.