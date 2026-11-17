Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat și prelungit informarea meteorologică de vreme instabilă, noul interval de valabilitate fiind cuprins între marți, 17 noiembrie, ora 10:00, și vineri, 20 noiembrie 2026, ora 10:00. Față de avertizarea inițială valabilă până miercuri seară, meteorologii anunță intensificări mai accentuate ale vântului — care vor cuprinde treptat toate regiunile țării — și cantități mai mari de precipitații.

Cum evoluează vremea pe regiuni, până pe 20 noiembrie

Potrivit datelor transmise de ANM, fenomenele meteo se vor manifesta astfel în următoarele trei zile: