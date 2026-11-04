Laurenţiu-Viorel Gîdei revine în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

Gălăţeanul Laurenţiu-Viorel Gîdei a fost numit din nou secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Decizia premierului Luca Niculescu a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 4 noiembrie 2026, iar fostul deputat PSD a anunţat deja revenirea în funcţie.

„Mă întorc în Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. În Monitorul Oficial al României a fost publicată decizia primului ministru prin care mă desemnează secretar de stat în cadrul acestui minister, onorantă demnitate publică, pe care am mai ocupat-o. Mulţumesc tuturor pentru susţinere”, a transmis Laurenţiu-Viorel Gîdei.

Acesta a mai ocupat funcţia de secretar de stat începând din martie 2025 până la sfârşitul lunii aprilie 2026. Atunci, Gîdei şi-a dat demisia, alături de prefecţii şi secretarii de stat susţinuţi de PSD, în urma unei decizii a conducerii partidului. Retragerile au avut loc în contextul în care PSD, condus la acel moment de Sorin Grindeanu, pregătea depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Astfel, odată cu publicarea noii decizii în Monitorul Oficial, Laurenţiu-Viorel Gîdei revine în echipa de conducere a Ministerului Economiei.