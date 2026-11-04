Liberty Galaţi: Guvernul schimbă din nou componenţa comitetului care se ocupă de combinat. ANAF intră oficial în structură

Guvernul României a modificat componenţa Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi. Decizia prim-ministrului Luca-Alexandru Niculescu a fost publicată miercuri, 4 noiembrie, în Monitorul Oficial nr. 925 şi aduce schimbări la nivelul conducerii şi al instituţiilor reprezentate în acest organism.

Potrivit noii decizii, comitetul va fi condus din nou de Marian Neacşu, care ocupă acum funcţia de viceprim-ministru, dar şi pe cea de ministru al Afacerilor Interne. În acelaşi timp, au fost actualizate numele reprezentanţilor mai multor ministere şi instituţii.

Astfel, din comitet vor face parte:

Marian Neacşu – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne şi preşedintele Comitetului;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

Dumitru Chisăliţă – ministrul Energiei;

Petre-Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

Gabriel-Ciprian Ene – secretarul general al Guvernului;

Oleg Ungureanu – şeful Cancelariei Prim-Ministrului;

Adrian Nicuşor Nica – preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), cu rang de secretar de stat.

Prin noua decizie este eliminată din componenţă poziţia ocupată anterior de Tánczos Barna, iar reprezentarea ANAF este introdusă explicit în structura comitetului, la nivelul preşedintelui instituţiei.

Ce atribuţii are comitetul pentru Liberty

Organismul a fost înfiinţat în septembrie 2025, prin Decizia prim-ministrului nr. 453, semnată atunci de Ilie Bolojan. Rolul său este să urmărească interesele statului român în relaţia cu cele două societăţi Liberty, în condiţiile problemelor economice şi juridice cu care acestea se confruntă.

Printre atribuţiile stabilite prin actul de înfiinţare se numără analiza situaţiei economico-financiare şi juridice a celor două companii, evaluarea expunerii Exim Banca Românească şi a creanţelor pe care ANAF şi alte societăţi cu capital majoritar de stat le au de recuperat. Comitetul trebuie, de asemenea, să analizeze efectele sociale ale unei eventuale restrângeri sau închideri a activităţii, să propună măsuri pentru protejarea intereselor statului şi să urmărească posibilităţile de continuare a producţiei şi intenţiile potenţialilor investitori.

Acesta trebuie să se reunească lunar sau ori de câte ori este necesar şi să prezinte rapoarte de progres după fiecare reuniune sau la solicitarea prim-ministrului, însă următoarea ședință a comitetului ar putea fi chiar săptămâna aceasta.

O nouă modificare, în timp ce situaţia combinatului rămâne incertă

Schimbarea componenţei comitetului vine într-o perioadă în care viitorul combinatului siderurgic din Galaţi depinde în continuare de evoluţia procedurilor judiciare şi de identificarea unei soluţii pentru preluarea activităţii.

La sfârşitul lunii septembrie, Guvernul confirma că membrii comitetului s-au reunit pentru a analiza stadiul procedurii de concordat preventiv de la Tribunalul Galaţi. Executivul preciza atunci că rolul organismului este de monitorizare a evoluţiei procedurii şi că acesta nu intervine în relaţiile dintre administratorul concordatar şi creditori, inclusiv în votul acestora asupra planului propus.

Pentru angajaţii Liberty Galaţi, care aşteaptă de luni de zile plata salariilor restante, şi pentru oraş, unde oprirea activităţii combinatului are consecinţe economice şi sociale importante, modificarea componenţei comitetului nu aduce, deocamdată, un răspuns concret privind reluarea producţiei, ci doar speranţa că lucrurile se vor mişca.