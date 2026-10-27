Risc de inundaţii în Galaţi. Staţia de pompare Valea Gerului, pornită pentru protejarea DN25 şi a staţiei de apă din Vameş

Precipitaţiile din ultima perioadă au ridicat nivelul apei în canalele de desecare din zona Valea Gerului, peste limita maximă de exploatare. Pentru a preveni eventualele inundaţii care ar putea afecta drumul naţional DN25, staţia de apă potabilă din Vameş şi terenurile agricole din apropiere, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Galaţi a decis luarea măsurilor necesare pentru pornirea staţiei de pompare Evacuare – Valea Gerului şi funcţionarea acesteia la capacitate maximă.

Decizia a fost luată în urma analizării solicitării formulate de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi, în contextul precipitaţiilor recente şi al prognozei meteorologice pentru perioada următoare. Potrivit hotărârii adoptate de CJSU Galaţi, ANIF trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru pornirea staţiei şi asigurarea funcţionării acesteia la capacitate maximă, astfel încât apa acumulată în reţeaua de canale să poată fi evacuată în condiţii corespunzătoare. Măsura are rol preventiv, urmărind reducerea riscului de inundare a unor obiective importante de infrastructură şi a terenurilor agricole din zonă.

Prefectul Galaţiului: „Voi urmări cu atenţie evoluţia situaţiilor”

Prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, a declarat că autorităţile urmăresc limitarea riscurilor generate de fenomenele meteorologice şi protejarea bunurilor cetăţenilor.

„Am solicitat adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea evacuării apelor în condiţii optime, astfel încât să reducem riscurile şi să protejăm obiectivele de infrastructură şi bunurile cetăţenilor. În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, voi urmări cu atenţie evoluţia situaţiilor care pot genera riscuri pentru comunităţile locale şi voi sprijini coordonarea măsurilor necesare pentru prevenirea efectelor fenomenelor meteorologice, în colaborare cu toate autorităţile şi instituţiile responsabile”, a declarat prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc.

Pornirea staţiei de pompare este menită să asigure evacuarea apei acumulate în canalele de desecare şi să reducă presiunea asupra sistemului, în condiţiile în care prognoza meteo este îngrijorătoare.

Foto: SPE Valea Gerului este stația de desecare cea mai solicitată pe întreg parcursul anului.