Oțelul Galați urcă pe locul 13 în Superligă după remiza cu Sepsi

Superliga a programat luni ultimele meciuri din cea de-a 14-a etapă. Așa cum v-am anunțat deja, Oțelul Galați a reușit o remiză norocoasă cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor final 1-1, după ce Pedro Nuno a transformat un penalty în min. 90+4. În ciuda semieșecului de pe teren propriu, roș-alb-albaștrii lui Rui Duarte au urcat pe locul 13, cu 12 puncte.
Echipa gălățeană va juca în ultima etapă a turului, luni, 9 noiembrie, de la ora 20:00, în deplasare cu FC Botoșani. Acesta va fi un meci de șase puncte, cu implicații majore în zona minată din clasament.