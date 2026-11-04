Oțelul Galați urcă pe locul 13 în Superligă după remiza cu Sepsi

Superliga a programat luni ultimele meciuri din cea de-a 14-a etapă. Așa cum v-am anunțat deja, Oțelul Galați a reușit o remiză norocoasă cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor final 1-1, după ce Pedro Nuno a transformat un penalty în min. 90+4. În ciuda semieșecului de pe teren propriu, roș-alb-albaștrii lui Rui Duarte au urcat pe locul 13, cu 12 puncte.

Echipa gălățeană va juca în ultima etapă a turului, luni, 9 noiembrie, de la ora 20:00, în deplasare cu FC Botoșani. Acesta va fi un meci de șase puncte, cu implicații majore în zona minată din clasament.

Rezultate complete etapa a 14-a:

Rapid – FK Csíkszereda 2-0

Corvinul – FC Argeș 2-0

Petrolul – CFR Cluj 1-1

OȚELUL GALAȚI – Sepsi OSK 1-1

U Craiova – FC Botoșani 2-1

Dinamo – UTA 2-0

FC Voluntari – Farul 1-2

U Cluj – FCSB 1-0

Clasament:

Dinamo – 33 puncte U Craiova – 32 p Rapid – 30 p U Cluj – 25 p Petrolul – 24 p Farul – 23 p FCSB – 21 p Corvinul – 19 p CFR Cluj – 18 p UTA – 18 p Sepsi OSK – 15 p FC Botoșani – 14 p OȚELUL GALAȚI – 12 p FC Argeș – 12 p FC Voluntari – 8 p FK Csíkszereda – 5 p

Programul celei de-a 15-a etape: