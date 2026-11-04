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    Oțelul Galați nu câștigă, dar urcă o poziție în clasament 

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Oțelul Galați nu câștigă, dar urcă o poziție în clasament 

Cătălin Mihai MOGASport04.11.2026

Oțelul Galați urcă pe locul 13 în Superligă după remiza cu Sepsi

Superliga a programat luni ultimele meciuri din cea de-a 14-a etapă. Așa cum v-am anunțat deja, Oțelul Galați a reușit o remiză norocoasă cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor final 1-1, după ce Pedro Nuno a transformat un penalty în min. 90+4. În ciuda semieșecului de pe teren propriu, roș-alb-albaștrii lui Rui Duarte au urcat pe locul 13, cu 12 puncte. 

Echipa gălățeană va juca în ultima etapă a turului, luni, 9 noiembrie, de la ora 20:00, în deplasare cu FC Botoșani. Acesta va fi un meci de șase puncte, cu implicații majore în zona minată din clasament. 

Rezultate complete etapa a 14-a: 

  • Rapid – FK Csíkszereda 2-0 
  • Corvinul – FC Argeș 2-0 
  • Petrolul – CFR Cluj 1-1 
  • OȚELUL GALAȚI – Sepsi OSK 1-1 
  • U Craiova – FC Botoșani 2-1 
  • Dinamo – UTA 2-0 
  • FC Voluntari – Farul 1-2 
  • U Cluj – FCSB 1-0 

Clasament: 

  1. Dinamo – 33 puncte 
  2. U Craiova – 32 p 
  3. Rapid – 30 p 
  4. U Cluj – 25 p 
  5. Petrolul – 24 p 
  6. Farul – 23 p 
  7. FCSB – 21 p 
  8. Corvinul – 19 p 
  9. CFR Cluj – 18 p 
  10. UTA – 18 p 
  11. Sepsi OSK – 15 p 
  12. FC Botoșani – 14 p 
  13. OȚELUL GALAȚI – 12 p 
  14. FC Argeș – 12 p 
  15. FC Voluntari – 8 p 
  16. FK Csíkszereda – 5 p 

Programul celei de-a 15-a etape: 

  • Vineri, 6 noiembrie: UTA – Petrolul (ora 17:30), FC Argeș – Dinamo (ora 20:30) 
  • Sâmbătă, 7 noiembrie: FK Csíkszereda – U Cluj (ora 15:00), Farul – Rapid (ora 17:30), FCSB – Corvinul (ora 20:30) 
  • Duminică, 8 noiembrie: Sepsi OSK – FC Voluntari (ora 16:00), CFR Cluj – U Craiova (ora 19:00) 
  • Luni, 9 noiembrie: FC Botoșani – OȚELUL GALAȚI (ora 20:00) 
Rui Duarte: „Am încercat să forțăm lucrurile, să schimbăm jocul, dar rezultatul este nedrept” 
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