Now Reading: Muncitorii din Galbenu au descoperit un proiectil din Al Doilea Război Mondial în timpul unor săpături

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    Muncitorii din Galbenu au descoperit un proiectil din Al Doilea Război Mondial în timpul unor săpături

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Muncitorii din Galbenu au descoperit un proiectil din Al Doilea Război Mondial în timpul unor săpături

Maria ROMANIŢĂRegional06.11.2026

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Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila a intervenit de urgență în localitatea Galbenu, unde a fost descoperit un proiectil exploziv de calibrul 85 mm.

Muniția, care provine din Al Doilea Război Mondial și se afla în stare avansată de oxidare, a fost scoasă la suprafață de o echipă de muncitori care săpa un șanț.

Pirotehnicienii au cercetat întreaga zonă, însă nu au mai găsit alte elemente periculoase. Proiectilul a fost ridicat, transportat și depozitat în siguranță, urmând să fie distrus ulterior în poligonul de specialitate.

Ce trebuie să faci în astfel de situații

Autoritățile reamintesc cetățenilor că, în cazul descoperirii de muniție neexplodată, trebuie să sune imediat la numărul de urgență 112 sau să anunțe poliția și primăria locală, fără a atinge sau mișca obiectele periculoase.

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