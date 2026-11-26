În cadrul proiectului, 15 voluntari au fost instruiți prin cursuri de protecție civilă, iar Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Tulucești a fost dotat cu tehnică modernă de intervenție pentru incendii și inundații:
Potrivit administrației locale, încă înainte de închiderea oficială a proiectului, pompierii voluntari din Tulucești au intervenit la peste 30 de situații de urgență, reușind să limiteze extinderea mai multor incendii cu ajutorul noilor dotări.
„Principalul rezultat al acestui proiect este acela că echipele de voluntari pentru situații de urgență de la Tulucești și Sireți sunt acum mai pregătite și mai dotate cu echipamente necesare la intervențiile în anumite cazuri, fie că vorbim de incendii, inundații sau alte evenimente nedorite”, a declarat Petrică Bratu, primarul comunei Tulucești.
La evenimentul de închidere a proiectului au participat, alături de partenerii din satul Sireți (Republica Moldova), reprezentanți ai finanțatorului și o delegație a orașului Arciz din Ucraina, localitate cu care comuna Tulucești a semnat un memorandum de cooperare în acest an.