Comuna Tulucești, din județul Galați, a încheiat la începutul acestei săptămâni proiectul transfrontalier „Rețeaua de voluntari pentru intervenții de urgență” (VNEI – ROMD00689), implementat în parteneriat cu Primăria Satului Sireți din Republica Moldova și finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027.

În cadrul proiectului, 15 voluntari au fost instruiți prin cursuri de protecție civilă, iar Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Tulucești a fost dotat cu tehnică modernă de intervenție pentru incendii și inundații:

O autospecială 4×4 pentru intervenții de urgență, dotată cu troliu, motopompă și sistem de stingere a incendiilor;

O motopompă IRTEC de capacitate mare (83 l/sec), un generator de 96 kVA și o remorcă de transport;

Costume ignifuge, echipament complet de intervenție (cizme, măști, mănuși, căști de protecție) și un pichet mobil.

Peste 30 de intervenții realizate deja cu noile echipamente

Potrivit administrației locale, încă înainte de închiderea oficială a proiectului, pompierii voluntari din Tulucești au intervenit la peste 30 de situații de urgență, reușind să limiteze extinderea mai multor incendii cu ajutorul noilor dotări.

„Principalul rezultat al acestui proiect este acela că echipele de voluntari pentru situații de urgență de la Tulucești și Sireți sunt acum mai pregătite și mai dotate cu echipamente necesare la intervențiile în anumite cazuri, fie că vorbim de incendii, inundații sau alte evenimente nedorite”, a declarat Petrică Bratu, primarul comunei Tulucești.

La evenimentul de închidere a proiectului au participat, alături de partenerii din satul Sireți (Republica Moldova), reprezentanți ai finanțatorului și o delegație a orașului Arciz din Ucraina, localitate cu care comuna Tulucești a semnat un memorandum de cooperare în acest an.