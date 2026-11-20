Un bărbat de 59 de ani din comuna Tudor Vladimirescu a provocat joi, 19 noiembrie 2026, un accident rutier soldat cu pagube materiale pe raza localităţii. Potrivit poliţiştilor Secţiei 3 Poliţie Rurală Lieşti, şoferul a pierdut controlul volanului şi a acroşat o autoutilitară parcată în afara părţii carosabile. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice şi este cercetat penal.