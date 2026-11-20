O tânără în vârstă de 16 ani, din comuna Gohor, a fost oprită în trafic joi seară, 19 noiembrie 2026, în jurul orei 19:20, de poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Tecuci, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 241, între Berheci şi Gohor. Pe lângă faptul că nu deţine permis de conducere, poliţiştii au descoperit că maşina fusese radiată din circulaţie pe 29 octombrie 2026, iar plăcuţele de înmatriculare montate aparţineau altui vehicul.

Tânăra nu consumase alcool sau substanţe interzise, însă s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis, punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul cu număr fals.