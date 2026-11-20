Poliţiştii din Târgu Bujor au intervenit joi, 19 noiembrie 2026, în jurul orei 17:20, la un accident soldat cu pagube materiale produs în localitatea Fârţăneşti. Din verificări a reieşit că un bărbat de 33 de ani din satul Viile a intrat cu autoturismul în coliziune cu un ansamblu format dintr-o maşină şi o remorcă, condus de un consătean. Testat cu etilotestul, şoferul de 33 de ani a avut un rezultat de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost dus la spital pentru probe biologice şi are dosar penal.