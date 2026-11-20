Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12 noiembrie 2026, în valoare de 5.226.582,80 de lei (aproximativ 980.000 de euro), s-a prezentat astăzi, 20 noiembrie, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica câștigul.

Potrivit Loteriei Române, norocosul este un bărbat din Călărași, trecut de vârsta de 60 de ani, care joacă la loto de 35 de ani. Acesta a declarat că joacă întotdeauna doar variante simple și că o parte dintre numerele care i-au purtat noroc au o semnificație personală. Totodată, el a mărturisit că va continua să joace la jocurile sale preferate, Loto 6/49 și Joker.

„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, este mesajul pe care câștigătorul l-a transmis tuturor jucătorilor.

Un bilet de 32,50 de lei i-a adus aproape un milion de euro

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din municipiul Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, costul total al biletului fiind de 32,50 de lei.

La fel ca majoritatea marilor câștigători ai Loteriei Române, bărbatul a ales să își păstreze anonimatul și nu a dorit să își facă publică identitatea.