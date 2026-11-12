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    Asfalt nou pe DJ 240, în satul Slobozia Blăneasa din comuna Negrilești

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Asfalt nou pe DJ 240, în satul Slobozia Blăneasa din comuna Negrilești

Cătălin Mihai MOGARegional12.11.2026

Asfalt nou pe DJ 240, în satul Slobozia Blăneasa din comuna Negrilești

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 240, pe tronsonul care traversează localitatea Slobozia Blăneasa, din comuna Negrilești, au intrat într-o nouă etapă importantă, odată cu începerea turnării primului strat de asfalt.

Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Județean Galați, această fază a proiectului vine după ce constructorii au finalizat lucrările de consolidare și lărgire a fundației drumului, inclusiv prin așternerea unui nou strat de piatră spartă, menit să asigure rezistența și durabilitatea carosabilului pe termen lung.

„Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 240, pe tronsonul care traversează localitatea Slobozia Blăneasa, din comuna Negrilești, au intrat într-o nouă etapă importantă, prin începerea turnării primului strat de asfalt. Investiția face parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere, derulat de Consiliul Județean Galați pe mai multe tronsoane de drum județean, având ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere”, a transmis Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Ce lucrări urmează pe acest tronson de drum județean

În perioada următoare, intervențiile pe șantierul din Slobozia Blăneasa vor continua după un grafic bine stabilit:

  • Amenajarea șanțurilor pentru scurgerea apelor pluviale, realizarea trotuarelor și construirea podețelor de acces în gospodăriile localnicilor;
  • Turnarea celui de-al doilea strat de asfalt, stratul de uzură, în etapa finală a proiectului;
  • Refacerea întregii semnalizări rutiere pe sectorul modernizat.
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