Asfalt nou pe DJ 240, în satul Slobozia Blăneasa din comuna Negrilești

Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Județean Galați, această fază a proiectului vine după ce constructorii au finalizat lucrările de consolidare și lărgire a fundației drumului, inclusiv prin așternerea unui nou strat de piatră spartă, menit să asigure rezistența și durabilitatea carosabilului pe termen lung.
„Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 240, pe tronsonul care traversează localitatea Slobozia Blăneasa, din comuna Negrilești, au intrat într-o nouă etapă importantă, prin începerea turnării primului strat de asfalt. Investiția face parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere, derulat de Consiliul Județean Galați pe mai multe tronsoane de drum județean, având ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere”, a transmis Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.
În perioada următoare, intervențiile pe șantierul din Slobozia Blăneasa vor continua după un grafic bine stabilit: