România a găzduit luni, 23 noiembrie 2026, lansarea mondială a celei de-a 7-a ediţii a Săptămânii Internaţionale a Testării (SIT), într-un eveniment organizat de Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) la Primăria Municipiului Bucureşti. Pentru prima dată în ţara noastră, reprezentanţii a trei mari iniţiative globale — Săptămâna Internaţională a Testării, Săptămâna Europeană a Testării şi Săptămâna Mondială de Testare a Hepatitelor — s-au reunit la aceeaşi masă.

Cu această ocazie, în perioada 23–29 noiembrie 2026, ARAS derulează o campanie naţională prin care oferă testare gratuită pentru HIV şi hepatite virale în patru mari oraşe, dar şi 400 de autoteste gratuite livrate direct acasă, oriunde în ţară — inclusiv pentru locuitorii din Galaţi şi din mediul rural.

Cum poţi comanda gratuit un autotest acasă sau unde te poţi testa

Potrivit datelor UNAIDS, doar 86% dintre persoanele care trăiesc cu HIV în România îşi cunosc statusul, procent situat sub ţinta internaţională de 95%. Pentru a facilita accesul rapid şi discret la diagnosticare, campania pune la dispoziţia publicului mai multe opţiuni gratuite:

400 de autoteste gratuite livrate în toată ţara: Orice persoană cu vârsta de peste 16 ani poate comanda online un kit de autotestare pentru HIV şi hepatite virale B şi C de pe platforma www.checkpointaras.ro, livrarea fiind asigurată inclusiv în mediul rural. Înainte de expediere, solicitantul urmăreşte un videoclip de consiliere pre-test şi completează un scurt chestionar.

Testare faţă în faţă în centrele Checkpoint ARAS: Între 23 şi 29 noiembrie, se efectuează testări gratuite pentru HIV şi hepatite virale B şi C în centrele din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, de luni până vineri, în intervalul orar 17:00–21:00. De asemenea, pe 23 noiembrie, unitatea mobilă ARAS a fost prezentă pe str. Ing. Anghel Saligny din Capitală (08:00–17:00).

Anonimat total şi sprijin după test: Rezultatele se înregistrează anonim, pe baza unui cod ARAS, iar persoanele care obţin un rezultat reactiv sunt îndrumate şi sprijinite către confirmarea diagnosticului şi începerea tratamentului.

„Testarea pentru HIV şi hepatite nu mai trebuie să fie un drum complicat. Poţi veni într-unul dintre centrele noastre Checkpoint, unde te testezi gratuit şi discuţi cu cineva care te înţelege, sau poţi comanda online un autotest pe care îl primeşti acasă şi îl faci când eşti pregătit. Totul este gratuit, confidenţial şi anonim, iar dacă ai nevoie de sprijin după test, suntem alături de tine până la tratament. Mesajul nostru pentru această săptămână este simplu: Sănătatea ta, în timpul tău!” — Mihai Lixandru, coordonator al Săptămânii Internaţionale a Testării în România, ARAS.

Premieră la Bucureşti: Trei iniţiative globale la aceeaşi masă

Deschiderea lucrărilor de la Primăria Capitalei a fost susţinută de dr. Maria Georgescu şi Mihai Lixandru (ARAS), urmaţi de Lucian Judele, Administratorul Public al Municipiului Bucureşti. La discuţii au participat reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Stela Bivol, Biroul Regional OMS pentru Europa), Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” (dr. Mariana Mărdărescu), Săptămânii Europene a Testării (Magdalena Ankiersztejn-Bartczak), Coalition PLUS (Vincent Leclercq) şi Săptămânii Mondiale de Testare a Hepatitelor (Marinela Debu).

Mesajul comun transmis de specialişti subliniază că, pe fondul reducerilor de fonduri, depistarea timpurie şi tratamentul rapid limitează transmiterea infecţiilor şi reduc semnificativ costurile medicale şi sociale pe termen lung.

„Ne neglijăm sănătatea, amânăm un test rapid şi pierdem timp preţios, deşi ştim cu toţii că un diagnostic pus devreme înseamnă tratament la timp şi o viaţă lungă şi sănătoasă. Tocmai de aceea, testarea trebuie să fie cât mai accesibilă, iar oamenii să ştie că pot cere ajutor fără teama că vor fi judecaţi. Susţinem această campanie şi am găzduit lansarea ei la Primăria Capitalei tocmai pentru a aduce testarea mai aproape de oameni. Îi îndemn pe toţi bucureştenii să profite de această ocazie şi să se testeze.” — Lucian Judele, Administrator Public, Primăria Municipiului Bucureşti.

Lansată în 2020 de reţeaua Coalition PLUS, Săptămâna Internaţională a Testării a generat peste 460.000 de teste comunitare în primele şase ediţii, iar în 2026 se desfăşoară simultan în 47 de ţări, prin 70 de organizaţii. În România, campania este organizată de ARAS — organizaţie de utilitate publică din 2022 — cu sprijinul Coalition PLUS, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, şi susţinută de Gilead România, Elton John AIDS Foundation, Sidaction şi MSD Romania.