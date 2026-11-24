Peste 9 din 10 copii din România utilizează în prezent cel puţin o reţea de socializare, iar 41,7% dintre ei şi-au creat primul cont înainte de a împlini vârsta de 10 ani, arată datele unui studiu complex publicat marţi, 24 noiembrie 2026, de Organizaţia Salvaţi Copiii România. Peste jumătate dintre minorii prezenţi în mediul virtual folosesc simultan între 4 şi 6 platforme, topul preferinţelor fiind dominat de WhatsApp (87,9%), YouTube (76,2%), Instagram (72,3%) şi TikTok (71,3%).

În faţa acestor cifre, Salvaţi Copiii România solicită introducerea educaţiei digitale şi pentru siguranţa online ca materie practică şi obligatorie încă din ciclul primar, interzicerea accesului pe reţelele sociale sub vârsta de 13 ani şi investiţii reale în activităţi sportive şi recreative gratuite, ca alternative sănătoase în viaţa reală.

Debut sub 10 ani şi ore întregi petrecute online: Ce arată cifrele studiului

Consultarea a fost realizată în septembrie 2026 pe un eşantion de 4.659 de copii cu vârsta de cel mult 17 ani şi scoate la iveală o scădere accentuată a vârstei la care minorii intră pe reţelele sociale, precum şi un timp ridicat petrecut în faţa ecranelor:

Vârsta primului cont: 87% dintre utilizatori aveau deja un cont înainte de 13 ani (41,7% sub 10 ani şi 45,3% între 10 şi 12 ani), iar 16,7% au debutat la cel mult 7 ani. Tendinţa se accelerează la generaţiile tinere: 68,9% dintre cei mai mici respondenţi au intrat pe social media înainte de 10 ani, faţă de 35% în cazul adolescenţilor de 16–17 ani.

Timpul petrecut zilnic online: 18,4% dintre copii stau peste 5 ore pe zi pe reţelele sociale (20,3% dintre fete faţă de 15,1% dintre băieţi), iar 33,7% petrec sub 3 ore zilnic.

Utilizarea înainte de somn: 46,2% dintre participanţi accesează platformele cu mai puţin de două ore înainte de culcare, procentul urcând la 55,9% în rândul adolescenţilor de 16–17 ani.

Motivaţiile copiilor: Dacă primul cont a fost creat în special pentru a păstra legătura cu prietenii (56%), în prezent copiii folosesc reţelele sociale pentru informare (64,6%), distracţie (60,4%), conectare cu ceilalţi (56,2%) şi deconectare de la problemele zilnice (27,8%).

Riscurile din online şi lipsa dialogului cu părinţii

Studiul arată că expunerea la incidente negative creşte odată cu vârsta, în timp ce comunicarea cu adulţii pe marginea activităţii din mediul virtual rămâne redusă:

Contactul cu necunoscuţi: Aproape jumătate dintre respondenţi (49,1%) au fost contactaţi de persoane necunoscute, vulnerabilitatea fiind mai mare în rândul fetelor (54,1%) şi ajungând la 64,1% la grupa de vârstă 16–17 ani.

Conţinut tulburător şi hărţuire: 71,7% dintre copii au fost expuşi rar sau uneori la conţinut care îi deranjează sau îi sperie, iar 5% frecvent. Totodată, doar 20,3% declară că nu au fost niciodată victime sau martori ai comentariilor jignitoare ori agresive, băieţii fiind mai des ţinte directe.

Solicitări de imagini sau date personale: 13,6% dintre minorii consultaţi au declarat că li s-au cerut astfel de date sau imagini în mediul online (procentul urcând la 17,9% la adolescenţii de 16–17 ani).

Deficit de comunicare: Doar 25,4% dintre copii discută frecvent cu părinţii despre ce fac pe reţelele sociale, iar 12% spun că nu ar cere ajutorul nimănui într-o situaţie neplăcută.

Rezultatele integrale ale cercetării pot fi consultate pe platforma Ora de Net, iar pentru semnalarea conţinutului dăunător sau a cazurilor de abuz online, organizaţia operează linia de raportare esc_ABUZ, în parteneriat cu Poliţia Română.

Ce cer copiii şi ce soluţii propune Salvaţi Copiii România

Chiar şi minorii recunosc nevoia unor limite clare: 76,5% dintre respondenţi susţin introducerea unei vârste minime de acces pe reţelele sociale. Copiii propun interzicerea accesului sub 12 ani sau crearea unor versiuni filtrate, legarea conturilor de cele ale părinţilor, interzicerea imaginilor şi videoclipurilor obscene sau de tip deepfake generate cu inteligenţa artificială, dar şi finanţarea unor activităţi sportive şi recreative gratuite în viaţa reală.

La rândul său, Salvaţi Copiii România susţine pragurile incluse şi în proiectul directivei europene EU KIDS Act — interzicerea accesului sub 13 ani, conturi gestionate cu acordul părinţilor şi limitate la cel mult o oră pe zi între 13 şi 15 ani, respectiv conturi proprii de la 15 ani — alături de sancţionarea platformelor care nu verifică vârsta.

Totodată, pentru a combate excluziunea socială şi a le oferi copiilor din medii vulnerabile acces la excursii, tabere şi activităţi extraşcolare, organizaţia pregăteşte cea de-a 26-a ediţie a Festivalului Brazilor de Crăciun. Gala de licitaţie a brazilor creaţi de designeri va avea loc pe 3 decembrie 2026, la Muzeul Naţional de Artă al României.