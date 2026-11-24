Peste 9 din 10 copii din România utilizează în prezent cel puţin o reţea de socializare, iar 41,7% dintre ei şi-au creat primul cont înainte de a împlini vârsta de 10 ani, arată datele unui studiu complex publicat marţi, 24 noiembrie 2026, de Organizaţia Salvaţi Copiii România. Peste jumătate dintre minorii prezenţi în mediul virtual folosesc simultan între 4 şi 6 platforme, topul preferinţelor fiind dominat de WhatsApp (87,9%), YouTube (76,2%), Instagram (72,3%) şi TikTok (71,3%).
În faţa acestor cifre, Salvaţi Copiii România solicită introducerea educaţiei digitale şi pentru siguranţa online ca materie practică şi obligatorie încă din ciclul primar, interzicerea accesului pe reţelele sociale sub vârsta de 13 ani şi investiţii reale în activităţi sportive şi recreative gratuite, ca alternative sănătoase în viaţa reală.
Consultarea a fost realizată în septembrie 2026 pe un eşantion de 4.659 de copii cu vârsta de cel mult 17 ani şi scoate la iveală o scădere accentuată a vârstei la care minorii intră pe reţelele sociale, precum şi un timp ridicat petrecut în faţa ecranelor:
Studiul arată că expunerea la incidente negative creşte odată cu vârsta, în timp ce comunicarea cu adulţii pe marginea activităţii din mediul virtual rămâne redusă:
Rezultatele integrale ale cercetării pot fi consultate pe platforma Ora de Net, iar pentru semnalarea conţinutului dăunător sau a cazurilor de abuz online, organizaţia operează linia de raportare esc_ABUZ, în parteneriat cu Poliţia Română.
Chiar şi minorii recunosc nevoia unor limite clare: 76,5% dintre respondenţi susţin introducerea unei vârste minime de acces pe reţelele sociale. Copiii propun interzicerea accesului sub 12 ani sau crearea unor versiuni filtrate, legarea conturilor de cele ale părinţilor, interzicerea imaginilor şi videoclipurilor obscene sau de tip deepfake generate cu inteligenţa artificială, dar şi finanţarea unor activităţi sportive şi recreative gratuite în viaţa reală.
La rândul său, Salvaţi Copiii România susţine pragurile incluse şi în proiectul directivei europene EU KIDS Act — interzicerea accesului sub 13 ani, conturi gestionate cu acordul părinţilor şi limitate la cel mult o oră pe zi între 13 şi 15 ani, respectiv conturi proprii de la 15 ani — alături de sancţionarea platformelor care nu verifică vârsta.
Totodată, pentru a combate excluziunea socială şi a le oferi copiilor din medii vulnerabile acces la excursii, tabere şi activităţi extraşcolare, organizaţia pregăteşte cea de-a 26-a ediţie a Festivalului Brazilor de Crăciun. Gala de licitaţie a brazilor creaţi de designeri va avea loc pe 3 decembrie 2026, la Muzeul Naţional de Artă al României.