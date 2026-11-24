Duminică, 29 noiembrie 2026, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver” din Galaţi propune publicului două spectacole inspirate din poveşti celebre, dar gândite pentru categorii diferite de vârstă. Ambele reprezentaţii vor avea loc pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Galaţi.

Programul zilei îmbină umorul interactiv dedicat celor mici, dimineaţa, cu o adaptare modernă şi energică a basmului lui Ion Creangă, destinată adolescenţilor şi adulţilor, seara.

Dimineaţa în familie: „Scufiţa Roşie”, de la ora 10:30

De la ora 10:30, cei mici sunt aşteptaţi la întâlnirea cu „Scufiţa Roşie”, într-o montare care aduce o notă aparte de umor clasicei poveşti ale copilăriei:

Povestitori puşi pe şotii: Un prezentator şi o paiaţă îşi dispută rolul de povestitor, spre amuzamentul copiilor, care sunt invitaţi să intervină direct în desfăşurarea spectacolului.

Atmosferă de sărbătoare: Personajele îndrăgite, marionetele, muzica şi momentele comice transformă reprezentaţia într-un prilej potrivit pentru a petrece dimineaţa de duminică în familie, la teatru.

Seara pentru adolescenţi şi adulţi: „Harap-Alb. PLAY AGAIN”, de la ora 18:00

Seara, de la ora 18:00, povestea lui Harap-Alb este adusă în actualitate prin spectacolul „Harap-Alb. PLAY AGAIN”, o adaptare modernă a celebrului basm al lui Ion Creangă, recomandată publicului cu vârsta de peste 12 ani (12+). Montarea vorbeşte despre maturizare, despre alegerile pe care le facem, despre încercările prin care trecem şi despre felul în care acestea ne ajută să descoperim cine suntem.

Limbaj scenic contemporan: Povestea este spusă într-o formulă apropiată de generaţiile tinere, în care teatrul se întâlneşte cu dansul, muzica live, proiecţiile video şi ritmurile de step şi stomp.

Mesaj pentru tineri: Prin acest spectacol energic, cu umor şi momente care dau de gândit, Teatrul Gulliver îşi propune să le ofere adolescenţilor motive să vină la teatru şi să regăsească pe scenă subiecte care îi preocupă la această vârstă.

De unde pot fi cumpărate biletele

Spectatorii care doresc să participe la cele două reprezentaţii găzduite de Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi îşi pot achiziţiona biletele online, accesând platforma bilete.teatrul-gulliver.ro.

Mai multe informaţii despre spectacole şi programul complet al instituţiei sunt disponibile pe site-ul oficial www.teatrul-gulliver.ro, precum şi pe paginile de Facebook şi Instagram ale Teatrului „Gulliver”.