Duminică, 29 noiembrie 2026, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver” din Galaţi propune publicului două spectacole inspirate din poveşti celebre, dar gândite pentru categorii diferite de vârstă. Ambele reprezentaţii vor avea loc pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Galaţi.
Programul zilei îmbină umorul interactiv dedicat celor mici, dimineaţa, cu o adaptare modernă şi energică a basmului lui Ion Creangă, destinată adolescenţilor şi adulţilor, seara.
De la ora 10:30, cei mici sunt aşteptaţi la întâlnirea cu „Scufiţa Roşie”, într-o montare care aduce o notă aparte de umor clasicei poveşti ale copilăriei:
Seara, de la ora 18:00, povestea lui Harap-Alb este adusă în actualitate prin spectacolul „Harap-Alb. PLAY AGAIN”, o adaptare modernă a celebrului basm al lui Ion Creangă, recomandată publicului cu vârsta de peste 12 ani (12+). Montarea vorbeşte despre maturizare, despre alegerile pe care le facem, despre încercările prin care trecem şi despre felul în care acestea ne ajută să descoperim cine suntem.
Spectatorii care doresc să participe la cele două reprezentaţii găzduite de Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi îşi pot achiziţiona biletele online, accesând platforma bilete.teatrul-gulliver.ro.
Mai multe informaţii despre spectacole şi programul complet al instituţiei sunt disponibile pe site-ul oficial www.teatrul-gulliver.ro, precum şi pe paginile de Facebook şi Instagram ale Teatrului „Gulliver”.