Now Reading: Handbaliştii de la CSU Galaţi au încheiat turul cu o victorie

1
  • 01

    Handbaliştii de la CSU Galaţi au încheiat turul cu o victorie

Light Dark

Handbaliştii de la CSU Galaţi au încheiat turul cu o victorie

Catalin RĂDULESCUSport16.11.2026

Handbaliştii de la CSU Galaţi au încheiat turul cu o victorie

Handbaliştii de la CSU Galaţi au încheiat turul seriei B al Diviziei aşa cum l-au început. Băieţii antrenaţi de Florin Andronic şi-au valorificat mai bine atuurile în faţa celor de la HC Buzău II 2012, satelitul formaţiei din Liga Zimbrilor.

Portarul Dinu a pus lacătul la poartă, experimentaţii Costea, Anton, Eros alături de ceilalţi coechipieri au făcut multă risipă de energie şi au reuşit să obţină prima victorie pe teren propriu. Echipa gălăţeană a condus ostilităţile în prima repriză pe care a încheiat-o cu trei goluri avantaj, oaspeţii, cu o formulă alcătuită din juniori foarte talentaţi au egalat în min.44, dar băieţii noştrii nu au obosit, au păstrat ritmul şi un avantaj liniştitor.

Rezultat final: CSU GALAŢI – HC Buzău II 2012 29-27 (15-12).

Lotul aliniat de echipa gălăţeană: Dinu 14 intervenţii şi un gol, Cloşcă 1 gol, Cr.Bitire – Anton 7 goluri, Şerban, Mârşiu, Buţea 2 goluri, Chertif, Ioniţă, Lupu 1 g, Costea 11 g, Andrei 2, Bogos, Vicleanu, Ionescu 2 g, Eros 2 g.

CSU Galaţi va juca primul meci din retur joi, 19 noiembrie, la sala Siderurgistul, de la ora 15.00, cu CNE Sighişoara.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote1PointsDownvote

1 Votes: 1 Upvotes, 0 Downvotes (1 Points)

2In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

484 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp