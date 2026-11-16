Handbaliştii de la CSU Galaţi au încheiat turul cu o victorie

Handbaliştii de la CSU Galaţi au încheiat turul seriei B al Diviziei aşa cum l-au început. Băieţii antrenaţi de Florin Andronic şi-au valorificat mai bine atuurile în faţa celor de la HC Buzău II 2012, satelitul formaţiei din Liga Zimbrilor.

Portarul Dinu a pus lacătul la poartă, experimentaţii Costea, Anton, Eros alături de ceilalţi coechipieri au făcut multă risipă de energie şi au reuşit să obţină prima victorie pe teren propriu. Echipa gălăţeană a condus ostilităţile în prima repriză pe care a încheiat-o cu trei goluri avantaj, oaspeţii, cu o formulă alcătuită din juniori foarte talentaţi au egalat în min.44, dar băieţii noştrii nu au obosit, au păstrat ritmul şi un avantaj liniştitor.

Rezultat final: CSU GALAŢI – HC Buzău II 2012 29-27 (15-12).

Lotul aliniat de echipa gălăţeană: Dinu 14 intervenţii şi un gol, Cloşcă 1 gol, Cr.Bitire – Anton 7 goluri, Şerban, Mârşiu, Buţea 2 goluri, Chertif, Ioniţă, Lupu 1 g, Costea 11 g, Andrei 2, Bogos, Vicleanu, Ionescu 2 g, Eros 2 g.

CSU Galaţi va juca primul meci din retur joi, 19 noiembrie, la sala Siderurgistul, de la ora 15.00, cu CNE Sighişoara.