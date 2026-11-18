Naţionala de fotbal a României a fost învinsă marţi seara de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 2-1 (1-1), pe Stadionul „Bilino Polje” din Zenica, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Tricolorii au deschis scorul, prin Daniel Bîrligea (min.6), dar gazdele au întors rezultatul după golurile marcate de Benjamin Tahirovic (min.44) şi Esmir Bajraktarevic (min.82).

„Am jucat de la egal la egal în deplasare cu Bosnia, o echipă care a crescut foarte mult în ultimii doi ani. Puteam să şi câştigăm. A fost un meci echilibrat. Fotbalul aşteaptă o greşeală, iar noi, din păcate, am greşit. În rest, eu spun că am făcut un meci bun. Nu sunt fericit, am pierdut azi. Dar cu siguranţă am jucat mai bine decât în meciul tur cu Bosnia de la Bucureşti. Ei au crescut, au o echipă competitivă şi au jucat acasă. E clar că trebuie să creştem foarte mult, mai ales în meciurile din deplasare.

Trebuie să devenim mai puternici pentru a putea să câştigăm şi să jucăm 90 de minute cu aceeaşi intensitate, mă refer la intensitatea din prima repriză. Bosnia este o echipă foarte bună, a progresat foarte mult. Noi am jucat bine cât am putut, dar când le-am dat spaţiu şi timp de gândit atunci ne-au pus şi probleme. E de muncit pentru a deveni mai buni. Nu contează cum începi un meci, contează cum îl termini. Cu Polonia am făcut un meci complet, dar acum nu am făcut la fel. Dacă erau 90 de minute la acelaşi nivel puteam să câştigăm.

Cred că au fost momente când puteam să ţinem mai mult mingea, să o plimbăm şi să atacăm poziţional mult mai mult. Dar, per total, în afară de rezultat eu sunt mulţumit… într-un fel, cât pot să fiu, pentru că meciul l-am pierdut. Meciul a fost deschis oricărui rezultat. Însă ceva nu am făcut bine pentru că am pierdut meciul. Trebuie să fim mai eficienţi, mai pragmatici. Dacă menţineam ritmul de la început era bine. Pentru că i-am pus în dificultate. Dar mai e de lucrat. Echipa a arătat bine în ultimele trei meciuri, atât cât poate”, a declarat Gheorghe Hagi.

România a ocupat ultimul loc în grupa sa şi va juca, în luna martie 2027, barajul pentru menţinerea în cel de-al doilea eşalon valoric cu o formaţie clasată pe locul doi în Liga C (Belarus, Cipru, Feroe sau Estonia).

Sursa foto: Razvan Păsărică Sport Pictures