Potrivit datelor prezentate de companie, pachetul este conceput pentru a oferi liniște și protecție reală locuințelor, eliminând investiția de început în aparatură. Clienții beneficiază de instalarea și configurarea sistemului, alertare în timp real, suport tehnic continuu și înlocuirea echipamentelor defecte pe toată durata contractului.
Oferta actuală a MMA Security Group este structurată în funcție de tipul locuinței și include monitorizarea permanentă (24/7) prin dispecerat, precum și intervenția echipajelor operative:
Cei care doresc o evaluare gratuită sau vor să afle mai multe detalii despre soluțiile de securitate pentru locuință pot contacta direct echipa MMA Security Group la numărul de telefon 0790 000 989 sau pot configura pachetul dorit online, accesând site-ul oficial www.mmasecurity.ro.