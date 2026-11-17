Proprietarii de apartamente și case din Galați și din zona de est a țării își pot securiza locuința fără costuri inițiale pentru achiziția echipamentelor. MMA Security Group a lansat o ofertă dedicată segmentului rezidențial, care include sistemul de alarmă în custodie, montajul complet, monitorizare non-stop și intervenție rapidă, în cadrul unui singur abonament lunar.

Potrivit datelor prezentate de companie, pachetul este conceput pentru a oferi liniște și protecție reală locuințelor, eliminând investiția de început în aparatură. Clienții beneficiază de instalarea și configurarea sistemului, alertare în timp real, suport tehnic continuu și înlocuirea echipamentelor defecte pe toată durata contractului.

Abonamente accesibile pentru apartamente și case

Oferta actuală a MMA Security Group este structurată în funcție de tipul locuinței și include monitorizarea permanentă (24/7) prin dispecerat, precum și intervenția echipajelor operative:

Pentru apartamente: Abonamentele pornesc de la 170 lei/lună + TVA , cu sistemul de alarmă oferit în custodie și montajul inclus.

Abonamentele pornesc , cu sistemul de alarmă oferit în custodie și montajul inclus. Pentru case: Pachetele dedicate pornesc de la 250 lei/lună + TVA, incluzând, de asemenea, echipamentul în custodie și instalarea profesionistă.

Cum poți solicita o ofertă

Cei care doresc o evaluare gratuită sau vor să afle mai multe detalii despre soluțiile de securitate pentru locuință pot contacta direct echipa MMA Security Group la numărul de telefon 0790 000 989 sau pot configura pachetul dorit online, accesând site-ul oficial www.mmasecurity.ro.