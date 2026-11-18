Un seism a fost puternic resimţit în această noapte în România. Seismul a avut loc la ora 2:49 în zona seismică Vrancea.

Potrivit datelor preliminare, seismul a avut magnitudinea Mw 5,8, cu un interval estimat cuprins între 5,4 şi 6,1. Această estimare poate fi revizuită în urma analizării înregistrărilor seismice. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, la coordonatele 45,7855 grade latitudine nordică şi 26,3602 grade longitudine estică.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 129,15 kilometri, fiind un seism de adâncime intermediară, caracteristic regiunii Vrancea.

Potrivit ISU Galați, în urma cutremurului resimțit, pe teritoriul județului Galați nu au fost raportate situații de urgență, respectiv, dispeceratul nu a înregistrat apeluri din partea populației.

Update: ”În ultimele minute (ora 03.15) au fost înregistrate 5 apeluri 112 din partea cetățenilor care s-au speriat de cutremur. Au fost liniștiți telefonic, nu există efecte ale cutremurului care să reprezinte o situație de urgență”, a transmis ISU Galați.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP: ”În ziua de 18 Noiembrie 2026 la ora 02:48:55 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur semnificativ cu magnitudinea M (EWS) 5.7, la adâncimea de 107.1km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km E de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 66km S de Focsani, 84km S de Buzau, 92km S de Bacau.”