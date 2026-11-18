Seismul puternic cu magnitudinea 5,7 produs în această dimineață, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, s-a resimțit intens și în județul Galați, provocând momente de panică în rândul locuitorilor. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați, în urma cutremurului s-au înregistrat 9 apeluri la numărul unic de urgență 112, iar șase persoane au avut nevoie de transport la spital.
Conform bilanțului actualizat al ISU Galați:
Totodată, pompierii gălățeni desfășoară patrule post-seism cu 8 echipaje, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, pentru a verifica zonele cu clădiri înalte (de locuit sau industriale/tehnologice), clădirile monument istoric și imobilele emblematice din județ.
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri, și a avut magnitudinea 5,7 pe scara Richter.
Epicentrul a fost localizat la 48 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.
La scurt timp după seism, pe pagina de Facebook a ziarului Monitorul de Galați, zeci de cititori au povestit cum au trăit momentele din timpul nopții, atât la bloc, cât și la casă:
Foto: Intervenție a pompierilor gălățeni pe strada Nicolae Gamulea, după cutremurul de 5,7 resimțit în această dimineață