Seismul puternic cu magnitudinea 5,7 produs în această dimineață, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, s-a resimțit intens și în județul Galați, provocând momente de panică în rândul locuitorilor. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați, în urma cutremurului s-au înregistrat 9 apeluri la numărul unic de urgență 112, iar șase persoane au avut nevoie de transport la spital.

Conform bilanțului actualizat al ISU Galați:

7 ambulanțe au fost trimise la solicitări , majoritatea pentru persoane care au suferit atacuri de panică;

, majoritatea pentru persoane care au suferit atacuri de panică; O persoană s-a lovit la cap în timp ce alerga spre ușa exterioară a locuinței pentru a ieși din casă;

în timp ce alerga spre ușa exterioară a locuinței pentru a ieși din casă; Șase persoane au fost transportate la spital , în timp ce pentru un copil mama a refuzat transportul la unitatea medicală;

, în timp ce pentru un copil mama a refuzat transportul la unitatea medicală; Pentru două dintre apelurile primite la 112, dispecerii au acordat sfaturi de specialitate la telefon pentru a-i ajuta pe apelanți să își recapete calmul.

Totodată, pompierii gălățeni desfășoară patrule post-seism cu 8 echipaje, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, pentru a verifica zonele cu clădiri înalte (de locuit sau industriale/tehnologice), clădirile monument istoric și imobilele emblematice din județ.

Datele oficiale ale seismului din Vrancea

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri, și a avut magnitudinea 5,7 pe scara Richter.

Epicentrul a fost localizat la 48 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

Cum au resimțit gălățenii cutremurul: „Casa parcă era un fulg, am avut senzația de plutire”

La scurt timp după seism, pe pagina de Facebook a ziarului Monitorul de Galați, zeci de cititori au povestit cum au trăit momentele din timpul nopții, atât la bloc, cât și la casă:

„La Galați s-a simțit destul de puternic și parcă a ținut și destul de mult, sau așa l-am resimțit eu.”

„Casa parcă era un fulg, am avut senzația de plutire, la etajul 3. Nu prea lung, dar puternic.”

„S-a simțit destul de tare, dacă s-a trezit copilul din somn și spunea: «Mami, ce a fost asta?».”

„Foarte tare, dacă eu la casă pe pământ l-am simțit din plin. Să ne ferească Dumnezeu!”

„Foarte, foarte tare s-a simțit. A deschis ușile mici de la șifonier și au căzut diverse obiecte prin camere.”

„Bună dimineața! Este greu când ești singur în casă, m-am speriat foarte tare. Stau la etajul 1 la casă, eram trează, am simțit că cineva este la ușă și imediat m-am speriat, când a început să se clatine casa.”

Foto: Intervenție a pompierilor gălățeni pe strada Nicolae Gamulea, după cutremurul de 5,7 resimțit în această dimineață