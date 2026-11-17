Laminorul de Ţevi Sudate de pe platforma siderurgică Liberty Galaţi îşi va relua activitatea începând cu 23 noiembrie 2026. Comenzile deja contractate asigură un volum normal de producţie pentru mai mult de două luni, iar angajaţii care lucrează pe acest flux vor fi rechemaţi la serviciu şi vor ieşi din şomajul tehnic.

Potrivit informaţiilor transmise de conducerea companiei, reluarea producţiei va avea loc în regim de tolling, adică un sistem în care laminorul prelucrează materialele puse la dispoziţie în baza unor contracte, fiind plătite serviciile de procesare.

Decizia de repornire a fost luată după ce au fost asigurate resursele energetice necesare şi s-au concretizat comenzile. Conducerea Liberty Tubular Products Galaţi precizează că, în paralel, continuă demersurile pentru atragerea unor noi contracte, astfel încât producţia să poată continua şi după perioada acoperită de comenzile actuale.

„Reluarea activităţii Laminorului de Ţevi Sudate reprezintă un pas concret în efortul nostru de a reporni, treptat, capacităţile de producţie şi de a valorifica oportunităţile comerciale existente”, a declarat Aida Nechifor, directorul general al companiei.

Peste 70% dintre clienţi solicită certificările API

O veste importantă pentru viitoarele contracte este obţinerea certificărilor API 5L, ediţia 46, şi API Q1, ediţia 10, emise de American Petroleum Institute (API), organizaţie americană de referinţă pentru industria petrolului şi gazelor naturale.

Potrivit conducerii Liberty Tubular Products Galaţi, certificările confirmă respectarea cerinţelor tehnice şi de calitate pentru produse, precum şi a standardelor privind managementul calităţii. Importanţa lor este dată şi de cererea de pe piaţă: peste 70% dintre clienţii de ţeavă solicită aceste certificări, care se obţin în urma unor verificări şi evaluări stricte.

Obţinerea lor poate deschide accesul către o categorie mai largă de clienţi şi contracte, inclusiv în industria petrolului şi gazelor naturale.



Reamintim că reluarea activităţii Laminorului de Ţevi Sudate are loc într-un moment important pentru viitorul celor două companii. Atât Liberty Galaţi, cât şi Liberty Tubular Products Galaţi se află în procedură de concordat preventiv, iar afacerile au fost scoase la vânzare împreună, prin negociere directă, la un preţ de pornire de 200 de milioane de euro. Astfel, repornirea producţiei şi atragerea de noi comenzi sunt importante pentru menţinerea activităţii şi pentru perspectivele preluării celor două afaceri.

Sursa foto: Liberty Tubular Products

