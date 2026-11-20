Naţionala de fotbal a României va întâlni formaţia Estoniei în barajul pentru menţinerea în Liga B a Ligii Naţiunilor, conform tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Nyon.

România va juca prima manşă în deplasare, pe 25 sau 27 martie 2027, iar returul pe teren propriu, pe 28 sau 30 martie. Estonia a ocupat locul al doilea în Grupa C4, cu 12 puncte.

„Este bine! Suntem superiori acestui adversar şi nu trebuie să ne punem problema că nu vom ieşi învingători din ‘dubla’ care va urma. Nu ne permitem să pierdem acest duel şi aici mă refer la faptul că, atât individual, cât şi colectiv, suntem mai valoroşi. În plus, campionatul nostru intern, dar şi fotbaliştii care ne reprezintă în Europa reprezintă argumente care ne aduc acest statut, de favoriţi. Va fi un adversar pe care Gică Hagi şi ‘tricolorii’ îl vor privi cu maximă atenţie, nu am niciun dubiu. Îmi menţin, însă, ideea că plecăm cu prima şansă. Suntem favoriţi şi sunt convins că vom trece de acest hop şi ne vom menţine în Liga B din Liga Naţiunilor”, a declarat Ilie Dumitrescu, reprezentantul Federaţiei Române de Fotbal, la Digi Sport.

Celelalte baraje pentru Liga B sunt Cipru – Macedonia de Nord, Feroe – Georgia şi Belarus – Israel.

Sursa foto: Sportul Ilustrat