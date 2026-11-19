Aşa cum am arătat în prima parte a materialului despre persoanele şi organizaţiile care au contestat proiectul de modernizare a Falezei Dunării, opoziţia faţă de lucrări a fost susţinută şi de un grup de activişti. Printre aceştia se numără George Tudor Silvestrovici, al cărui parcurs profesional în România şi Suedia ridică o întrebare firească: cum se împacă activitatea sa îndelungată în sectorul lucrărilor forestiere care includ defrişăr cu implicarea în protestele împotriva tăierii arborilor de pe Faleza Galaţi?

A recrutat muncitori din Vaslui pentru lucrări forestiere în Suedia

Legăturile lui George Tudor Silvestrovici (de profesie medic de familie în judeţul Vaslui) cu industria forestieră suedeză datează de la sfârşitul anilor 2000. Prin intermediul societăţii româneşti Pingala Prod, acesta a recrutat, timp de mai mulţi ani, muncitori din judeţul Vaslui pentru lucrări de defrişare în Suedia, potrivit documentelor consultate de redacţia Monitorul de Galaţi.

Activitatea firmei a fost consemnată şi într-un raport publicat de sindicatul suedez GS, intitulat „Green Gold” („Aurul verde”). Documentul îl identifică pe George Silvestrovici drept proprietarul agenţiei româneşti de personal Pingala Prod şi descrie activitatea muncitorilor români în sectorul forestier suedez.

Raportul sindical prezintă inclusiv corespondenţă atribuită lui Silvestrovici cu reprezentanţi ai unor companii suedeze. Într-un mesaj adresat companiei Holmen Skog, acesta susţinea că muncitori trimişi de firma sa lucraseră pe terenurile companiei şi că Pingala Prod nu fusese plătită pentru lucrările respective.

Publicaţia sindicală consemnează şi o dispută privind plata muncitorilor. La sfârşitul anului 2008, aproximativ 60 de persoane nu îşi primiseră salariile pentru mai multe luni de muncă, în contextul falimentului contractorului suedez JK. Pingala Prod ar fi avut de recuperat peste două milioane de coroane suedeze.

A condus o companie suedeză cu activitate în silvicultură

Activitatea lui George Tudor Silvestrovici în domeniul forestier din Suedia a continuat şi prin Skogsrum AB, societate înfiinţată în 2020. Firma are printre activităţile declarate defrişări şi lucrări forestiere, alături de construcţii, turism, educaţie şi consultanţă. Rapoartele anuale ale companiei pentru perioada 2020–2024 îl indică pe Silvestrovici drept membru al consiliului de administraţie. În documentele aferente anilor 2021–2024 apare şi cu funcţia de director general.

Cifrele de afaceri raportate de Skogsrum AB au crescut de la aproximativ 104.000 de euro în 2020 la aproape un milion de euro în 2023. În 2024, societatea a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 626.000 de euro. Valorile sunt conversii orientative din coroane suedeze. În iulie 2026, structura de conducere a societăţii a fost modificată, iar George Tudor Silvestrovici nu a mai figurat în consiliul de administraţie. Registrele suedeze consultate în august 2026 îl indicau însă în continuare drept beneficiar real al companiei, cu o întindere declarată a controlului de 100%.

George Silvestrovici şi tatăl său, prezenţe constante la protestele din Galaţi

Implicarea lui George Tudor Silvestrovici în acţiunile civice din Galaţi este veche. Atât el, cât şi tatăl său, Gheorghe Silvestrovici (medic psihiatru în Vaslui), au participat la numeroase manifestaţii #Rezist organizate în municipiu, fiind prezenţi la multe proteste din acea perioadă, potrivit documentării redacţiei. Nu în ultimul rând, acesta a făcut parte şi la acţiunile de stradă organizate de Platforma Unionistă Acţiunea 2012 (Platforma lui George Simion dinaintea înfiinţării AUR).

Ulterior, George Silvestrovici s-a implicat în acţiunile grupului „Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galaţi”, care s-a opus intervenţiilor asupra arborilor prevăzute în proiectul municipalităţii. A participat la acţiuni publice şi a susţinut demersurile de contestare a lucrărilor. Însă participarea la acţiunile stradale a fost făcută în detrimentul programului de medic de familie, căci localnicii din comuna în care activa ca medic au fost revoltaţi, după cuma relatat publicaţia Vremea Nouă.

Aşa cum Monitorul de Galaţi a relatat, în procesul care a dus la suspendarea unor acte administrative privind lucrările de modernizare a Falezei, reclamanţii sunt Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România. Tribunalul Bucureşti a suspendat, pe 16 noiembrie 2026, două hotărâri ale Consiliului Local şi autorizaţia de construire, până la judecarea cauzei pe fond.

Două ipostaze care merită explicate

Documentele consultate conturează un parcurs profesional în care George Tudor Silvestrovici a fost implicat ani la rând în recrutarea de personal pentru lucrări forestiere în Suedia, iar ulterior a ocupat funcţii de conducere într-o companie suedeză din acelaşi domeniu. Dacă în Suedia, firma acestuia defrişează păduri, în România, acesta s-a implicat în acţiunile de protest faţă de tăierea arborilor de pe Faleza Galaţi.

Cele două ipostaze ridică întrebări despre interesul concret faţă de copacii de pe Faleza din Galaţi. Copacii suedezi sunt altfel decât copacii de pe faleza din Galaţi?