Now Reading: Arena de Box „Vasile Lehăduș” din Galați a fost complet modernizată. Ionuț Pucheanu: „Clădire la standarde europene pentru sportivi” 

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    Arena de Box „Vasile Lehăduș” din Galați a fost complet modernizată. Ionuț Pucheanu: „Clădire la standarde europene pentru sportivi” 

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Arena de Box „Vasile Lehăduș” din Galați a fost complet modernizată. Ionuț Pucheanu: „Clădire la standarde europene pentru sportivi” 

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei04.11.2026

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Primăria municipiului Galați a finalizat lucrările de modernizare și renovare energetică la clădirea Arenei de Box „Vasile Lehăduș”, situată pe strada Mihai Bravu nr. 3.

Proiectul de anvergură a beneficiat de finanțare atrasă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având o valoare totală de 8,2 milioane de lei. Pentru implementarea completă a obiectivului, o sumă importantă de 4,5 milioane de lei a fost alocată direct de la bugetul local al municipiului. 

Imobilul a trecut printr-o transformare radicală ce a inclus reabilitarea termică a pereților și planșeelor, montarea de tâmplărie termoizolantă și modernizarea sistemelor de încălzire și furnizare a apei calde. Pe lângă finisajele interioare și exterioare, clădirea a fost dotată cu sisteme alternative de producere a energiei, instalații moderne de iluminat, sisteme de supraveghere video și de semnalizare a incendiilor, dar și cu stații de încărcare pentru vehiculele electrice. Noua infrastructură va deservi atât antrenamentele și activitățile sportive, cât și cazarea atleților, imediat ce vor fi asigurate toate dotările interioare necesare. 

Edilul municipiului Galați a subliniat importanța acestei investiții majore în infrastructura sportivă locală, evidențiind impactul direct asupra condițiilor oferite tinerilor sportivi din oraș. Ionuț Pucheanu a declarat:

„Este important să le oferim sportivilor cele mai bune condiţii, atât pentru antrenamente, cât şi pentru cazare. De aceea, am modernizat clădirea din strada Mihai Bravu nr. 3 (Arena de Box „Vasile Lehăduş”). Vorbim de un proiect realizat prin PNRR. Valoarea totală a fost de 8,2 milioane de lei, din care 4,5 milioane lei au fost alocaţi de la bugetul local. De asemenea, vom asigura şi dotările necesare.” 

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