Primăria municipiului Galați a finalizat lucrările de modernizare și renovare energetică la clădirea Arenei de Box „Vasile Lehăduș”, situată pe strada Mihai Bravu nr. 3.

Proiectul de anvergură a beneficiat de finanțare atrasă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având o valoare totală de 8,2 milioane de lei. Pentru implementarea completă a obiectivului, o sumă importantă de 4,5 milioane de lei a fost alocată direct de la bugetul local al municipiului.

Imobilul a trecut printr-o transformare radicală ce a inclus reabilitarea termică a pereților și planșeelor, montarea de tâmplărie termoizolantă și modernizarea sistemelor de încălzire și furnizare a apei calde. Pe lângă finisajele interioare și exterioare, clădirea a fost dotată cu sisteme alternative de producere a energiei, instalații moderne de iluminat, sisteme de supraveghere video și de semnalizare a incendiilor, dar și cu stații de încărcare pentru vehiculele electrice. Noua infrastructură va deservi atât antrenamentele și activitățile sportive, cât și cazarea atleților, imediat ce vor fi asigurate toate dotările interioare necesare.

Edilul municipiului Galați a subliniat importanța acestei investiții majore în infrastructura sportivă locală, evidențiind impactul direct asupra condițiilor oferite tinerilor sportivi din oraș. Ionuț Pucheanu a declarat: