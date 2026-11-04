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    Voleiul masculin gălățean în prim-plan: Satelitul CSM Arcada Galați domină Divizia A2, seria Est 

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Voleiul masculin gălățean în prim-plan: Satelitul CSM Arcada Galați domină Divizia A2, seria Est 

Catalin RĂDULESCUSport04.11.2026

CSM Arcada Galați domină Divizia A2 la volei masculin

Proiectul CSM Arcada continuă să-și arate roadele. În acest moment, cinci din cele șase echipe înscrise în competițiile naționale sunt neînvinse în fruntea clasamentului. 

Sala „Florin Balaiș” a găzduit la finalul săptămânii trecute meciurile din cadrul celui de-al doilea turneu din Divizia A2, seria Est, la volei masculin. Satelitul CSM Arcada Galați, sub conducerea antrenorilor Nicu Harabagiu și Ioana Ștefu și cu un lot format numai din juniori, și-a spulberat toți adversarii, răsplătindu-și inimoșii suporteri cu trei victorii: 

  • 3-0 (13, 20, 22) cu CSM Rm. Sărat 
  • 3-0 (20, 23, 21) cu CSM Suceava 
  • 3-2 (23, -25, -24, 23, 16) cu Știința Bacău 

Lotul echipei gălățene: Mario Panait, Alexandru Păcuraru, Matei Josan, Bogdan Panait, Rareș Geileanu, Sebastian Ursu, Eduard Ionescu (libero), Patrick Burungiu (libero), Andrei Doca, Matei Sava, Robert Marin, Ștefan Doca, Tudor Calciu. 

După două turnee, clasamentul se prezintă astfel: 

  1. CSM Arcada Galați – 16 puncte 
  2. Știința Bacău – 13 puncte 
  3. CSM Suceava – 4 puncte 
  4. Politehnica Iași – 3 puncte 
  5. CSM Rm. Sărat – 0 puncte 
  6. Agronomia București – 0 puncte 
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