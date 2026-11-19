Prefectul judeţului Galaţi, Claudiu-Sorin Gavril, a emis un ordin pentru constituirea unei comisii care va evalua pagubele produse de cutremurul din 18 noiembrie 2026 la clădirile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a Universităţii „Dunărea de Jos”. Verificările vor sta la baza stabilirii lucrărilor de reparaţii şi a fondurilor necesare pentru executarea acestora.

Potrivit Instituţiei Prefectului – Judeţul Galaţi, demersul a fost făcut la solicitarea Consiliului Judeţean şi a Universităţii „Dunărea de Jos”, în baza Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi nr. 73 din 19 noiembrie 2026.

Din comisia de evaluare fac parte reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean în Construcţii Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, Consiliului Judeţean, precum şi ai autorităţilor şi instituţiilor publice ale căror clădiri au fost afectate de seism.

După verificarea imobilelor, membrii comisiei vor centraliza pagubele constatate şi vor transmite rezultatele către structurile competente. Datele vor fi folosite pentru stabilirea măsurilor necesare remedierii problemelor identificate şi pentru fundamentarea solicitărilor de alocare a fondurilor destinate reparaţiilor.