Sindicatul Siderurgistul AMG, sindicat reprezentativ la nivelul combinatului siderurgic de la Galaţi, propune compensaţii de până la 22.000 de lei, la care sa se adauge plăţi lunare echivalente cu salariul brut al fiecărui angajat, timp de până la 32 de luni, în cazul concedierilor. Propunerile au fost înaintate administraţiei Liberty Galaţi în cadrul negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă, valabil de la 1 ianuarie 2027.

Potrivit procesului-verbal încheiat pe 17 noiembrie, sindicatul solicită introducerea unui sistem de compensare în două componente pentru salariaţii concediaţi din motive care nu ţin de persoana lor, indiferent dacă este vorba despre concedieri individuale sau colective. Propunerea vizează şi anumite situaţii de încetare a contractului individual de muncă din motive medicale sau din culpa angajatorului.

Prima componentă ar fi o compensaţie fixă, acordată o singură dată, în valoare de 18.000, 20.000 sau 22.000 de lei, în funcţie de costurile salariale ale companiei pentru angajatul respectiv.

A doua componentă ar consta în plăţi lunare egale cu salariul brut individual avut la momentul încetării contractului de muncă. Durata acestor plăţi ar urma să fie stabilită în funcţie de vechimea angajatului în muncă, după cum urmează:

6 luni, pentru vechime de până la 3 ani;

8 luni, pentru vechime între 3 şi 5 ani;

15 luni, pentru vechime între 5 şi 10 ani;

18 luni, pentru vechime între 10 şi 15 ani;

21 de luni, pentru vechime între 15 şi 20 de ani;

24 de luni, pentru vechime între 20 şi 25 de ani;

28 de luni, pentru vechime între 25 şi 35 de ani;

32 de luni, pentru vechime de peste 35 de ani.

Conform propunerii, compensaţia fixă ar trebui plătită în cel mult 10 zile lucrătoare de la încetarea contractului individual de muncă, iar sumele lunare ar urma să fie virate până pe data de 20 a lunii următoare. Sindicatul propune şi o excepţie de la aceste compensaţii pentru angajaţii care au devenit inapţi fizic sau psihic în urma unor accidente de muncă ori boli profesionale produse în cadrul societăţii.

Şase salarii la pensionare, plus un bonus pentru fiecare an lucrat

O altă solicitare importantă priveşte recompensa de sfârşit de carieră. Sindicatul propune ca salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat sau anticipat parţial şi care au lucrat neîntrerupt în ultimii cinci ani la Liberty Galaţi să primească echivalentul a şase salarii de bază brute individuale.

La această sumă s-ar adăuga un bonus de 10% din salariul de bază brut pentru fiecare an lucrat în cadrul Liberty Galaţi, inclusiv sub denumirile anterioare ale companiei.

Sindicatul cere şi modificarea unor drepturi salariale şi sociale

Propunerile înaintate administraţiei vizează şi decontarea transportului angajaţilor. Sindicatul solicită ca societatea să suporte integral transportul organizat prin convenţii, iar pentru navetiştii care folosesc autoturismele personale să fie acordată o decontare în limita valorii abonamentului de transport pentru traseul respectiv.

În ceea ce priveşte biletele de odihnă şi tratament, propunerea este ca angajaţii sau salariaţii aflaţi temporar în concediu medical să suporte 45% din cost, iar compania să achite restul de 55%, în limita a 1.500 de lei. Decontarea ar urma să se facă în maximum 10 zile de la depunerea documentelor justificative, o singură dată pe an.

Sindicatul mai solicită trecerea angajaţilor care lucrează în ture după graficul cod 41 (4-2, 4-2, 4-2) la graficul cod 7 (4-1, 4-1, 4-2).

Negocierile continuă pe 25 noiembrie

În procesul-verbal se precizează că administraţia Liberty Galaţi a înmânat sindicatului o parte dintre documentele solicitate pentru fundamentarea revendicărilor din cadrul negocierii noului Contract Colectiv de Muncă. Reprezentanţii Siderurgistul AMG au anunţat că îşi rezervă dreptul de a reveni cu propuneri privind creşterea veniturilor salariale pentru anul 2027 şi cu alte modificări care implică alocări financiare, după analizarea documentelor solicitate administraţiei.

Următoarea întâlnire dintre reprezentanţii sindicatului şi cei ai administraţiei Liberty Galaţi a fost programată pentru 25 noiembrie 2026, la ora 12.00.