Organizatorii UNTOLD pregătesc una dintre cele mai spectaculoase ediţii din istoria festivalului. Superstarul internaţional Pitbull, cunoscut în întreaga lume drept Mr. Worldwide, este primul headliner confirmat pentru UNTOLD STAR Edition 2027 şi va susţine în premieră un show în cadrul unui festival şi pe un stadion din România.
Prezenţa artistului american de origine cubaneză în line-up-ul de la Cluj-Napoca promite să transforme arena într-o petrecere de proporţii, susţinută de hiturile care au cucerit topurile mondiale în ultimele decenii.
Pitbull traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, consolidată de turneul internaţional „I’m Back” din 2026, care a umplut arene şi stadioane din America de Nord şi Europa. Impactul său global este confirmat de statisticile actuale:
Popularitatea lui Mr. Worldwide a depăşit graniţele muzicii, transformându-se într-un trend viral pe TikTok şi Instagram, unde fanii recreează ţinutele sale elegante şi ochelarii de soare la fiecare concert.
Câştigător al unui premiu GRAMMY, Pitbull a colaborat de-a lungul timpului cu nume sonore precum Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Shakira, Usher şi Enrique Iglesias. Printre piesele sale de referinţă care vor răsuna la Cluj-Napoca se numără:
Pe lângă Pitbull, organizatorii au dezvăluit şi alte nume importante care vor urca pe scena UNTOLD STAR Edition 2027, acoperind o varietate de genuri muzicale:
Boris Brejcha, Holy Priest şi Yousuke Yukimatsu – reprezentanţi de top ai scenei techno, cel din urmă aflându-se la prima sa prezenţă la UNTOLD.
UNTOLD STAR Edition 2027 va avea loc în perioada 5–8 august 2027, la Cluj-Napoca. Abonamentele pentru ediţia de anul viitor sunt deja disponibile online pe platforma oficială untold.com.