Organizatorii UNTOLD pregătesc una dintre cele mai spectaculoase ediţii din istoria festivalului. Superstarul internaţional Pitbull, cunoscut în întreaga lume drept Mr. Worldwide, este primul headliner confirmat pentru UNTOLD STAR Edition 2027 şi va susţine în premieră un show în cadrul unui festival şi pe un stadion din România.

Prezenţa artistului american de origine cubaneză în line-up-ul de la Cluj-Napoca promite să transforme arena într-o petrecere de proporţii, susţinută de hiturile care au cucerit topurile mondiale în ultimele decenii.

Cifre impresionante şi un record mondial Guinness în 2026

Pitbull traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, consolidată de turneul internaţional „I’m Back” din 2026, care a umplut arene şi stadioane din America de Nord şi Europa. Impactul său global este confirmat de statisticile actuale:

Audienţă uriaşă pe Spotify: În 2026, Pitbull se menţine în Top 20 cei mai ascultaţi artişti din lume, cu aproximativ 74 de milioane de ascultători lunari.

Miliarde de redări: Catalogul său muzical depăşeşte 27 de miliarde de stream-uri pe Spotify, iar videoclipurile sale au acumulat peste 16 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Show sold-out la Londra: La celebrul festival BST Hyde Park, artistul a cântat în faţa a aproape 70.000 de spectatori.

Record mondial Guinness: Tot la concertul din Londra, 22.141 de fani au participat purtând costume inspirate de look-ul său inconfundabil, stabilind recordul mondial pentru cea mai mare reuniune de persoane care poartă peruci ce imită un cap chel.

Fenomen viral şi hituri de peste două miliarde de ascultări

Popularitatea lui Mr. Worldwide a depăşit graniţele muzicii, transformându-se într-un trend viral pe TikTok şi Instagram, unde fanii recreează ţinutele sale elegante şi ochelarii de soare la fiecare concert.

Câştigător al unui premiu GRAMMY, Pitbull a colaborat de-a lungul timpului cu nume sonore precum Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Shakira, Usher şi Enrique Iglesias. Printre piesele sale de referinţă care vor răsuna la Cluj-Napoca se numără:

„Give Me Everything” (alături de Ne-Yo, Afrojack şi Nayer) – peste 2 miliarde de ascultări pe Spotify.

„Timber” (colaborarea cu Kesha) – peste 2 miliarde de ascultări pe Spotify.

Alte imnuri globale: „Time of Our Lives”, „International Love”, „Rain Over Me” şi „Fireball”.

Primii artişti confirmaţi şi perioada festivalului

Pe lângă Pitbull, organizatorii au dezvăluit şi alte nume importante care vor urca pe scena UNTOLD STAR Edition 2027, acoperind o varietate de genuri muzicale:

DJ Snake – unul dintre cei mai apreciaţi producători şi DJ ai momentului.

Timmy Trumpet – recunoscut pentru energia explozivă a show-urilor sale live.

Boris Brejcha, Holy Priest şi Yousuke Yukimatsu – reprezentanţi de top ai scenei techno, cel din urmă aflându-se la prima sa prezenţă la UNTOLD.

UNTOLD STAR Edition 2027 va avea loc în perioada 5–8 august 2027, la Cluj-Napoca. Abonamentele pentru ediţia de anul viitor sunt deja disponibile online pe platforma oficială untold.com.