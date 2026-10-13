Doi bărbaţi, arestaţi pentru proxenetism după ce ar fi dus două femei la Galaţi şi Tecuci

Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi că ar fi înlesnit practicarea prostituţiei în mai multe oraşe, printre care Galaţi şi Tecuci. Potrivit procurorilor, cei doi le-ar fi transportat pe femei cu autoturismele şi ar fi obţinut bani de pe urma activităţii acestora. Ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, iar faptele cercetate s-ar fi petrecut în perioada 19 septembrie – 6 octombrie 2026, pe raza municipiilor Bacău, Galaţi şi Tecuci.

Transportau femeile şi ar fi obţinut bani de pe urma lor

Conform procurorilor, primul inculpat, identificat prin iniţialele B.M.D., ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către o femeie, transportând-o cu diferite autoturisme în cele trei oraşe. În schimb, ar fi obţinut foloase materiale din activitatea acesteia. Cel de-al doilea bărbat, G.A., este acuzat că ar fi procedat în mod similar în cazul unei alte femei, pe care ar fi transportat-o cu propriul autoturism, obţinând, de asemenea, bani de pe urma activităţii sale. Cei doi au fost reţinuţi pe 6 octombrie, pentru 24 de ore, de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău.

Arestaţi preventiv pentru 30 de zile

Pe 7 octombrie, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei doi bărbaţi, pentru infracţiunea de proxenetism. Ulterior, a solicitat Judecătoriei Bacău arestarea lor preventivă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea procurorului, iar cei doi inculpaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Cercetările vizează acuzaţii de proxenetism, infracţiune care presupune înlesnirea sau determinarea practicării prostituţiei, în condiţiile prevăzute de lege.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău precizează că măsurile luate în acest dosar nu înlătură prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază cei doi inculpaţi.