Spitalul de 40 de milioane de euro de la Tecuci prinde contur: Lucrările au intrat în etapa dotărilor tehnice de ultimă generație

Consiliul Județean Galați avansează într-un ritm susținut cu lucrările la noul Spital Municipal din Tecuci, cea mai mare investiție în infrastructura de sănătate din istoria modernă a municipiului. Proiectul de anvergură, finanțat cu 40 de milioane de euro, a intrat oficial în faza dotărilor tehnice esențiale. Odată cu finalizarea completă a structurii clădirii de 10.000 de metri pătrați, echipele de muncitori au trecut la instalarea rețelelor critice și a echipamentelor inteligente care vor deservi pacienții din întreg nordul județului Galați.

La exterior se montează deja fațada ventilată și tâmplăria PVC, în timp ce la interior constructorii se află într-un stadiu avansat cu realizarea compartimentărilor și a rețelelor de utilități (electricitate, apă, canalizare, climatizare și ventilație). În paralel, pe șantier se lucrează la montarea lifturilor, instalarea centralei termice și implementarea sistemului inteligent de management al clădirii (BMS). Această tehnologie digitală de ultimă generație va permite monitorizarea și gestionarea automată a tuturor instalațiilor vitale din spital.

„Lucrările la noul Spital din Tecuci avansează într-un ritm susținut, pentru a avea aici, în cel mai scurt timp, o unitate medicală modernă, în care pacienții să beneficieze de cele mai bune condiții de tratament și de servicii medicale la cele mai înalte standarde. În acest moment, se amenajează și spațiul special ecranat – cușca Faraday – în care va fi instalat viitorul aparat RMN. Noua unitate medicală va permite relocarea a 60% dintre secțiile actualului Spital Municipal «Anton Cincu», într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor pacienților”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Noua unitate medicală este proiectată să schimbe radical calitatea actului medical din regiune, oferind circuite sigure și moderne conform celor mai riguroase normative europene. Prin relocarea a mai bine de jumătate din secțiile actuale ale Spitalului Municipal „Anton Cincu”, gălățenii vor beneficia de condiții de spitalizare de top, dar și de echipamente de imagistică avansată, precum viitorul aparat RMN, o premieră tehnologică extrem de așteptată pentru zona Tecuciului.

Sursa foto: Facebook Costel Fotea