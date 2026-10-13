Incendiu în toiul nopții la o locuință din Ostrov. O femeie s-a salvat în ultimul moment din calea flăcărilor

Un incendiu puternic a izbucnit în cursul nopții la o casă de locuit din localitatea Ostrov, județul Tulcea. Alertate de urgență, echipajele din cadrul Secției de Pompieri Măcin, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), s-au deplasat rapid la fața locului cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD pentru a gestiona evenimentul.

În momentul în care au izbucnit flăcările, în interiorul casei se afla o persoană de sex feminin. Din fericire, aceasta a dat dovadă de prezență de spirit și a reușit să se autoevacueze la timp din locuința cuprinsă de vâlvătaie, scăpând nevătămată înainte ca situația să devină critică.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, cu flacără deschisă direct la nivelul acoperișului clădirii. Pompierii militari au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea focarelor, reușind să oprească extinderea flăcărilor la proprietățile din vecinătate. Din primele cercetări, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost utilizarea unui mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat.