Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenţionare meteorologică COD GALBEN, cu interval de valabilitate 29 noiembrie 2026, ora 10.00 – 02 decembrie 2026, ora 10.00, fenomenele vizate fiind vreme deosebit de rece şi nopţi geroase, iar zonele afectate sunt Transilvania, Moldova, Maramureş, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea continentală.

“În Transilvania, Moldova, Maramureş, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) şi pe arii extinse în nopţile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 şi -10 grade. În sudul, estul şi local în centrul ţării, temperaturile se vor menţine în general negative şi pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 şi 1 grad”, potrivit ANM.

De asemenea, în vigoare a intrat şi atenţionarea meteorologică COD GALBEN, cu interval de valabilitate 29 noiembrie 2026, ora 10.00 – 29 noiembrie 2026, ora 20.00.

“În intervalul menţionat, în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă şi determinând scăderea vizibilităţii”, atenţionează Administraţia Naţională de Meteorologie.