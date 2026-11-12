UPDATE / Accident feroviar mortal în județul Galați. Un tânăr de 20 de ani a fost lovit de trenul Galați – Iași, între Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu

UPDATE: Polițiștii au stabilit identitatea victimei și împrejurările producerii tragediei

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, victima accidentului feroviar este un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Tudor Vladimirescu.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Galați, a reieșit că tânărul a fost surprins și accidentat mortal de trenul InterRegio 1830, care circula pe ruta Galați – Iași.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Un grav accident feroviar s-a produs între localitățile gălățene Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren. Traficul feroviar este oprit în zonă la această oră.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați, la fața locului au intervenit de urgență o autospecială de stingere din cadrul Stației de Pompieri Ivești și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Din nefericire, echipajele medicale sosite la locul evenimentului nu au mai putut face nimic pentru a salva victima, un bărbat, fiind declarat decesul acestuia.

Circulația feroviară pe ruta respectivă este blocată pentru a permite intervenția echipajelor și desfășurarea cercetărilor. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.