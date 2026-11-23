Iarna își intră încet în drepturi în județul Galați. În cursul zilei de astăzi, 23 noiembrie 2026, în nordul județului, în comuna Poiana, au căzut primii fulgi de nea din acest sezon, pe fondul răcirii accentuate a vremii și al rafalelor puternice de vânt.

Imaginile surprinse la fața locului arată că ninsoarea este viscolită de vântul care suflă cu putere în zonă, în condițiile în care județul Galați se află astăzi sub avertizare meteorologică Cod galben de intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h, precum și sub o informare ANM de precipitații mixte și scădere semnificativă a temperaturilor.

Sursa imagini: Împreună suntem mai informaţi

Șoferii care tranzitează drumurile din nordul județului sunt sfătuiți să circule cu prudență și să își adapteze viteza la condițiile de carosabil umed și vânt puternic.