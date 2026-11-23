Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi, 23 noiembrie 2026, o avertizare meteorologică Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă și pentru județul Galați, precum și o informare de precipitații mixte, ninsori viscolite la munte și răcire accentuată a vremii la nivelul întregii țări.

Avertizarea Cod galben a intrat în vigoare astăzi, 23 noiembrie, la ora 10:00, și este valabilă până marți, 24 noiembrie, la ora 02:00. Potrivit meteorologilor, în acest interval, vântul va avea intensificări susținute în centrul și sudul Moldovei — inclusiv în județul Galați — dar și în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și în Dobrogea, unde rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

Informare meteo de ploi, lapoviță, ninsoare și răcire accentuată până marți seară

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 20:00, ce vizează precipitații mixte, intensificări ale vântului și viscol la munte.

Temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor: în zonele montane și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului — inclusiv în sudul Moldovei — vor predomina ploile. Stratul de zăpadă depus va ajunge la 10–20 cm la munte și la 2–6 cm în zonele deluroase din centrul și nordul țării.

Pe parcursul zilelor de luni și marți (23 și 24 noiembrie), vântul va sufla cu viteze de 40–60 km/h în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 80–100 km/h, viscolind ninsoarea. Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, astăzi în jumătatea de nord a țării, iar marți și în regiunile sudice, temperaturile urmând să coboare sub mediile multianuale specifice acestei perioade.