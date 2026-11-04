Moşii de toamnă 2026. Când sunt pomeniţi morţii şi ce tradiţii respectă credincioşii

Moşii de toamnă, cunoscuţi şi sub numele de Sâmbăta Morţilor, sunt sărbătoriţi în acest an pe 7 noiembrie. Este ziua în care credincioşii ortodocşi îi pomenesc în mod special pe cei trecuţi la cele veşnice, merg la biserică, participă la slujbele de pomenire şi împart alimente în memoria rudelor şi a celor dragi care nu mai sunt printre ei.

Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române https://calendar.patriarhia.ro/?id=453, Moşii de toamnă sunt marcaţi în prima sâmbătă a lunii noiembrie. În 2026, aceasta este 7 noiembrie, cu o zi înainte de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, celebrată duminică, 8 noiembrie.

Ce semnificaţie au Moşii de toamnă

Moşii de toamnă reprezintă una dintre zilele speciale de pomenire a celor adormiţi în tradiţia Bisericii Ortodoxe Române. Denumirea face trimitere la moşii şi strămoşii din familie, dar şi la toţi cei care au trecut la viaţa veşnică. În această zi, bisericile organizează slujbe speciale pentru pomenirea morţilor. După Sfânta Liturghie se oficiază Parastasul, o slujbă prin care preoţii şi credincioşii se roagă pentru odihna sufletelor celor adormiţi.

Sâmbăta este, în tradiţia ortodoxă, ziua dedicată în mod deosebit pomenirii celor trecuţi la Domnul. Pe lângă pomenirile individuale, există şi zile rânduite pentru pomenirea generală a morţilor. Cele mai cunoscute sunt Moşii de iarnă, Moşii de vară şi Moşii de toamnă. Moşii de iarnă sunt legaţi de perioada dinaintea Postului Paştelui, Moşii de vară sunt marcaţi în sâmbăta dinaintea Rusaliilor, iar cei de toamnă au loc în prima sâmbătă din noiembrie.

Ce se duce la biserică de Moşii de toamnă

Potrivit tradiţiei, credincioşii pregătesc şi duc la biserică pomelnice cu numele celor adormiţi, colivă, colaci şi vin. Acestea sunt binecuvântate în timpul slujbei, iar apoi sunt împărţite în memoria celor pomeniţi.

Coliva are o semnificaţie aparte în tradiţia creştină. Preparată în principal din grâu fiert, aceasta simbolizează credinţa în învierea morţilor. Aşa cum bobul de grâu este pus în pământ şi apoi încolţeşte, tot astfel creştinii mărturisesc speranţa în învierea trupurilor. Pe lângă colivă, colaci şi vin, credincioşii obişnuiesc să împartă pachete cu mâncare, fructe sau alte daruri folositoare. Acestea sunt oferite rudelor, vecinilor şi persoanelor nevoiaşe, în amintirea celor care au murit.

Lumânările aprinse în timpul slujbei însoţesc rugăciunea pentru cei adormiţi şi simbolizează lumina şi faptele bune.

De ce se împart alimente în această zi

Obiceiul de a împărţi mâncare şi alte daruri în memoria celor decedaţi este legat de milostenie şi de rugăciunea pentru sufletele acestora. Biserica subliniază că pomenirea la Sfânta Liturghie şi rugăciunea pentru cei adormiţi sunt esenţiale, iar darurile materiale reprezintă o formă de milostenie care însoţeşte acest gest religios. De aceea, de Moşii de toamnă, credincioşii sunt îndemnaţi să îi pomenească pe cei plecaţi dintre noi şi prin fapte de ajutorare a semenilor.

Pentru multe familii, această zi este şi un prilej de a merge la cimitir, de a aprinde lumânări la mormintele celor dragi şi de a păstra vie amintirea lor. Moşii de toamnă rămân astfel un moment de reculegere, rugăciune şi pomenire a celor care au făcut parte din viaţa familiilor şi a comunităţilor.

Sursa foto: Calendar-ortodox.ro