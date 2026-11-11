Driverele AMD Radeon provoacă scrieri excesive pe SSD-uri. Problema poate reduce durata de viață a unităților de stocare

AMD recunoaște că versiunile recente ale driverelor grafice Radeon Adrenalin 26.10.1 și 26.10.2 au o problemă care poate accelera uzura SSD-urilor prin scrieri inutile de date. Deși rata de scriere pare relativ redusă la prima vedere, funcționarea continuă a acestei erori poate duce la acumularea unor volume importante de date scrise zilnic pe unitatea de stocare.

Problema îi vizează în special pe utilizatorii de PC-uri și laptopuri echipate cu SSD-uri accesibile, unde rezistența la scriere este adesea mai limitată decât în cazul modelelor premium. Astfel, o simplă actualizare de driver s-ar putea transforma într-o sursă neașteptată de uzură pentru componentele de stocare.

Responsabil pentru comportamentul anormal pare să fie modulul AMD External Events Client, identificat în Windows prin procesul atieclxx.exe. Acesta gestionează diverse funcții ale ecosistemului Radeon, inclusiv detectarea monitoarelor conectate și comenzile rapide asociate software-ului AMD.

Din cauza unei erori software, una dintre rutinele acestui modul ar intra într-o buclă repetitivă de scriere a datelor, generând activitate inutilă pe SSD chiar și atunci când utilizatorul nu efectuează operațiuni care să justifice acest comportament.

Zeci de GB de date scrise inutil în fiecare zi

Potrivit raportărilor utilizatorilor afectați, rata scrierilor suplimentare variază, în mod obișnuit, între 0,3 MB/s și 1,5 MB/s, existând configurații pe care aceasta poate ajunge chiar la 5 MB/s.

La prima vedere, valorile nu par alarmante. Însă problema este că scrierile se acumulează permanent, atât timp cât sistemul rămâne pornit și procesul respectiv continuă să funcționeze.

La o rată constantă de 1 MB/s, de exemplu, se ajunge la aproximativ 86 GB de date scrise în 24 de ore. Dacă procesul funcționează cu o rată de 1,5 MB/s, volumul zilnic depășește 129 GB. Pentru utilizatorii care își lasă calculatoarele pornite perioade îndelungate, impactul poate deveni semnificativ.

Situația este cu atât mai problematică pentru SSD-urile de buget, a căror durată de viață este influențată inclusiv de cantitatea totală de date scrise. Scrierile suplimentare, care nu aduc niciun beneficiu utilizatorului, consumă inutil din rezistența disponibilă a memoriei NAND.

În plus, problema apare într-un moment deloc favorabil pentru cumpărătorii de componente PC. Prețurile soluțiilor de stocare au crescut considerabil pe fondul cererii generate de industria inteligenței artificiale, astfel că înlocuirea prematură a unui SSD ar putea deveni o cheltuială semnificativă.

AMD promite o rezolvare prin următorul update de drivere

Din păcate, AMD nu a oferit momentan o soluție imediată pentru utilizatorii afectați. Reprezentanții companiei au confirmat că problema este cunoscută și au precizat că remedierea va fi inclusă în următoarea actualizare a driverelor Radeon Adrenalin, versiunea 26.11.1.

Până la distribuirea actualizării, utilizatorii care au instalat versiunile 26.10.1 sau 26.10.2 ar trebui să urmărească activitatea de scriere a procesului atieclxx.exe, pentru a verifica dacă sistemele lor sunt afectate.

Rămâne de văzut dacă AMD va reuși să remedieze complet problema prin următorul pachet de drivere și dacă actualizarea va elimina inclusiv scrierile inutile acumulate în fundal pe anumite configurații. Cert este că o eroare aparent minoră într-un modul software poate avea consecințe neplăcute atunci când afectează permanent una dintre cele mai importante componente ale unui PC.