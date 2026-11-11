Google lansează Gemini 4 Carbon, cel mai puternic model AI al companiei, menit să concureze cu OpenAI și Anthropic

Google începe distribuirea noului său model de inteligență artificială, Gemini 4 Carbon, către publicul larg, la doar două săptămâni după ce acesta a fost pus la dispoziția unui grup restrâns de specialiști în securitate cibernetică. Compania îl prezintă drept cel mai performant model AI dezvoltat până acum și susține că acesta poate concura de la egal la egal cu cele mai avansate soluții oferite de OpenAI și Anthropic.

Potrivit Google, Gemini 4 Carbon depășește inclusiv modelul Argon, un alt sistem AI de ultimă generație lansat cu numai o lună în urmă. Totuși, compania nu intenționează să renunțe la acesta din urmă, considerând că Argon va rămâne alegerea potrivită pentru majoritatea sarcinilor de programare și activităților bazate pe procesarea informațiilor.

În schimb, Gemini 4 Carbon este conceput pentru solicitări mult mai dificile, care testează limitele capacităților de raționament ale inteligenței artificiale. Printre exemplele oferite de Google se numără proiectele complexe de programare, care presupun numeroși pași succesivi, și activitățile de cercetare științifică desfășurate fără un traseu prestabilit.

Google pregătește echipe de agenți AI care colaborează între ele

Odată cu lansarea noului model, Google a anunțat și o funcționalitate experimentală pentru platforma sa de dezvoltare AI, Antigravity. Denumită „Swarm”, aceasta permite transformarea unei singure instrucțiuni într-o echipă coordonată de agenți AI, fiecare putând contribui la rezolvarea unor sarcini complexe.

Ideea este de a permite desfășurarea unor proiecte de lungă durată, în care mai mulți agenți inteligenți colaborează pentru atingerea aceluiași obiectiv. O astfel de abordare ar putea simplifica inclusiv dezvoltarea software, unde activitățile de analiză, scriere a codului, verificare și depanare pot fi distribuite între agenți diferiți.

Cine poate folosi Gemini 4 Carbon și cât costă?

Noul model este disponibil începând de astăzi prin intermediul API-ului Gemini, în platforma Google AI Studio, precum și prin serviciile Gemini destinate companiilor. Accesul este oferit dezvoltatorilor și organizațiilor care utilizează abonamente plătite.

În aplicația Gemini, Gemini 4 Carbon va putea fi utilizat de abonații Google AI Ultra. Modelul va fi disponibil și în modul AI Mode din Google Search, respectiv pe platforma Antigravity.

Deocamdată, Google nu a precizat dacă și când noul model va ajunge la utilizatorii cu abonamente mai ieftine sau la cei care folosesc gratuit serviciile companiei.

La fel ca în cazul lansării Argon, Google încearcă să atragă dezvoltatorii printr-o politică de prețuri agresivă. În perioada introductivă, tarifele pentru Gemini 4 Carbon vor fi de:

2 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare (input).

10 dolari pentru un milion de tokenuri generate (output).

Prin comparație, aceste tarife reprezintă aproximativ o cincime din costul utilizării GPT-6 Astra de la OpenAI și un sfert din prețul modelului Fable 5.2 de la Anthropic, lansat cu o zi înainte.

Prețurile promoționale vor fi valabile până la sfârșitul lunii noiembrie, după care Google intenționează să le dubleze. Chiar și în aceste condiții, Gemini 4 Carbon ar urma să rămână considerabil mai ieftin decât principalii săi rivali.

Trebuie totuși precizat că un cost mai mic per milion de tokenuri nu garantează automat facturi mai mici. Modelele AI pot utiliza cantități diferite de tokenuri pentru rezolvarea aceleiași sarcini, în funcție de arhitectură, complexitatea raționamentului și modul de funcționare.

Google revine în prima linie a competiției AI

Primele rezultate ale testelor comparative publicate de Google odată cu anunțarea modelului Gemini 4 Carbon sugerează că acesta se numără printre cele mai performante sisteme AI disponibile în prezent, obținând rezultate competitive în majoritatea categoriilor de evaluare. În unele clasamente, singurul rival care îl depășește ar fi modelul Fable 5.2 de la Anthropic.

Totuși, aceste rezultate trebuie privite cu o anumită rezervă. Companiile din industria AI își aleg adesea testele comparative și indicatorii care le avantajează cel mai mult, astfel încât performanțele prezentate oficial nu reflectă întotdeauna experiența reală de utilizare.

Dincolo de aceste precauții, lansarea Gemini 4 Carbon, la scurt timp după Argon, marchează o revenire importantă a Google în elita cercetării și dezvoltării inteligenței artificiale.

După o perioadă în care competiția pentru cele mai performante modele părea dominată aproape exclusiv de OpenAI și Anthropic, Google transmite un mesaj clar: nu intenționează să rămână în urmă și este pregătită să concureze atât prin performanță, cât și prin prețuri mai accesibile.