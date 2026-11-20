Google aduce o funcţionalitate importantă în aplicaţia Gemini pentru macOS: inteligenţa artificială poate interacţiona direct cu aplicaţiile instalate pe Mac, fişierele locale şi paginile web, pentru a executa sarcini care presupun mai mulţi paşi. Noua opţiune, denumită Computer Use, transformă Gemini dintr-un simplu asistent conversaţional într-un instrument capabil să opereze în mediul de lucru al utilizatorului.

Potrivit anunţului oficial Google, funcţia poate fi utilizată pentru automatizarea unor activităţi precum completarea formularelor, pregătirea prezentărilor, organizarea fişierelor sau publicarea unor anunţuri de vânzare.

Deocamdată, Computer Use este distribuită în limba engleză pentru utilizatorii din Statele Unite, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă ulterior.

Gemini poate lucra direct cu aplicaţiile şi fişierele de pe Mac

Noua funcţie permite asistentului AI să execute operaţiuni care implică mai multe aplicaţii şi resurse de pe computer, fără ca utilizatorul să fie nevoit să realizeze manual fiecare etapă.

De exemplu, Gemini poate ajuta la completarea unor formulare, poate accelera anumite fluxuri de lucru, poate pregăti prezentări sau poate organiza informaţiile necesare pentru publicarea unor produse pe platformele de vânzare.

Practic, utilizatorul îi poate descrie asistentului rezultatul dorit, iar Gemini poate parcurge paşii necesari folosind aplicaţiile şi resursele disponibile pe Mac.

Un element important este faptul că proprietarul computerului poate decide ce aplicaţii au permisiunea de a fi accesate de inteligenţa artificială. Astfel, accesul nu trebuie acordat automat tuturor programelor instalate pe dispozitiv.

Utilizatorii pot urmări în timp real acţiunile inteligenţei artificiale

Google a introdus şi un mecanism prin care activitatea Gemini poate fi monitorizată pe parcursul executării sarcinilor.

Asistentul dispune de o fereastră secundară, care rulează în fundal şi afişează o previzualizare în timp real a operaţiunilor efectuate. Aceasta este integrată în conversaţia cu Gemini, astfel încât utilizatorul să poată urmări ce face inteligenţa artificială fără să piardă legătura cu solicitarea iniţială.

Această abordare este importantă în contextul dezvoltării agenţilor AI capabili să controleze interfeţe grafice şi să execute acţiuni în numele utilizatorilor.

În loc să ofere doar instrucţiuni sau recomandări, Gemini poate interacţiona efectiv cu mediul software al computerului, ceea ce deschide posibilităţi suplimentare pentru automatizarea activităţilor cotidiene.

Google introduce Computer Use înaintea unor restricţii pregătite de Apple

Lansarea noii funcţii are loc într-un moment interesant pentru ecosistemul macOS. Apple pregăteşte modificări ale regulilor privind accesul aplicaţiilor la întregul conţinut al discului, cunoscut sub denumirea de „Full Disk Access”.

Schimbările sunt motivate inclusiv de riscurile de securitate asociate agenţilor de inteligenţă artificială care pot controla computerul şi pot interacţiona cu fişierele şi aplicaţiile instalate.

O versiune preliminară a noilor setări a apărut în beta-ul macOS 27.3.

Contextul este relevant deoarece agenţii AI care pot executa acţiuni pe computer au nevoie de permisiuni suplimentare, iar accesul extins la fişiere şi aplicaţii poate genera riscuri dacă instrumentele sunt utilizate necorespunzător.

Prin Computer Use, Google intră într-o zonă tot mai competitivă a inteligenţei artificiale: cea a asistenţilor care nu se limitează la conversaţii, ci pot realiza efectiv activităţi pe dispozitivele utilizatorilor. Rămâne de văzut cât de rapid va ajunge funcţia şi pe alte pieţe şi în ce măsură Apple va permite integrarea unor astfel de instrumente în condiţiile noilor reguli de securitate pentru macOS.