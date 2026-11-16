Google Wallet poate scana și salva bonurile fiscale

Google Wallet primește o funcționalitate practică pentru cei care obișnuiesc să păstreze bonurile fiscale, dar ajung să le rătăcească prin portofele, genți sau sertare. Aplicația poate scana acum bonurile primite în magazine și le poate asocia tranzacțiilor, oferind utilizatorilor o evidență digitală mai detaliată a cumpărăturilor.

Până acum, Google Wallet afișa în principal plățile contactless, tranzacțiile efectuate prin Google Pay și anumite achiziții realizate prin serviciile Google. Aplicația putea prelua și bonurile primite prin Gmail, însă noua funcționalitate extinde această posibilitate, permițând adăugarea documentelor primite direct în magazine, în format fizic.

Funcția este disponibilă printr-o actualizare recentă a serviciilor Google Play și poate fi utilă inclusiv celor care nu obișnuiesc să plătească folosind telefonul mobil.

Google Wallet devine un instrument pentru arhivarea bonurilor fiscale

Aplicația Google Wallet evoluează treptat dincolo de rolul tradițional de portofel digital. Pe lângă cardurile bancare, biletele de călătorie, abonamentele și cardurile de fidelitate, aceasta oferă tot mai multe instrumente pentru organizarea informațiilor despre cumpărături și plăți.

Cea mai recentă noutate este posibilitatea de a scana bonurile fiscale primite pe hârtie. După fotografiere, documentul este salvat în aplicație și poate fi asociat tranzacției corespunzătoare, astfel încât utilizatorul să poată verifica ulterior detaliile achiziției.

Avantajul este că această funcție nu se limitează la cumpărăturile achitate prin Google Pay. Chiar dacă ai plătit cu un card care nu este înregistrat în Wallet sau ai folosit o altă metodă de plată, poți adăuga manual bonul pentru a păstra o evidență digitală.

În plus, documentul scanat oferă informații care lipsesc de obicei din istoricul obișnuit al tranzacțiilor. O plată cu cardul afișează, în general, suma, data și comerciantul, fără să specifice produsele cumpărate. Bonul fiscal păstrează și această informație, ceea ce poate fi de ajutor atunci când vrei să verifici o anumită cheltuială.

Poți arhiva inclusiv bonuri pentru cheltuieli care nu apar automat în Wallet

Noua funcționalitate este utilă și pentru documentele care nu ajung automat în Google Wallet prin intermediul Gmail. De exemplu, poți scana bonuri și facturi pentru servicii veterinare, reparații, achiziții diverse sau alte cheltuieli care nu sunt asociate în mod obișnuit cu un cont Google.

Practic, nu mai depinzi de o anumită adresă de e-mail sau de utilizarea Google Pay pentru a păstra o evidență a cumpărăturilor. Fotografiezi documentul, îl adaugi în aplicație și îl poți consulta ulterior.

Pentru utilizatorii care au mai multe conturi de e-mail sau care preferă să nu păstreze toate documentele în Gmail, această posibilitate oferă un plus de flexibilitate.

Totuși, trebuie făcută o distincție importantă: păstrarea bonurilor în format digital nu garantează că acestea vor fi acceptate în toate situațiile de retur sau solicitare a garanției. Unii comercianți pot cere în continuare documentul original, astfel că este recomandat să nu renunți imediat la toate bonurile fizice.

Cum scanezi bonurile fiscale în Google Wallet

Opțiunea de scanare nu este afișată direct pe ecranul principal al aplicației, ci se găsește în meniul pentru adăugarea unor elemente noi.

Pentru a salva un bon fiscal, trebuie să accesezi secțiunea dedicată adăugării de elemente în Google Wallet, apoi categoria „Everything else” („Altele”). De aici poți selecta opțiunea pentru scanarea documentelor și adăugarea bonurilor.

După fotografiere, documentul este salvat în aplicație și poate fi consultat ulterior, alături de informațiile despre tranzacția asociată.

Funcția permite și scanarea documentelor afișate pe ecranul unui calculator, nu doar fotografierea bonurilor tipărite. În cazul documentelor mai lungi, trebuie să te asiguri că întreaga suprafață a bonului este surprinsă clar.

Merită să renunți la bonurile fiscale pe hârtie?

Noua funcție transformă Google Wallet într-un instrument mai util pentru administrarea cheltuielilor personale. În loc să păstrezi zeci de bonuri în portofel sau să le cauți prin sertare atunci când ai nevoie de ele, poți centraliza o bună parte dintre aceste documente într-o singură aplicație.

Este o schimbare binevenită mai ales pentru cei care vor să aibă o evidență mai clară a cumpărăturilor, inclusiv a celor care nu sunt efectuate prin serviciile Google.

Totuși, până când comercianții vor accepta pe scară largă documentele digitale în orice situație, bonurile originale ar trebui păstrate cel puțin atunci când sunt necesare pentru retururi sau garanții.