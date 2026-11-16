Samsung, Micron și SK hynix, acuzate de înțelegeri ilegale pentru scumpirea memoriilor RAM

Potrivit Tom’s Hardware, judecătoarea federală Noël Wise a respins cererea Samsung, Micron și SK hynix de a închide procesul în care sunt acuzate de manipularea prețurilor memoriilor DRAM. Magistratul a apreciat că acuzațiile prezentate sunt suficient de credibile pentru ca dosarul să continue. Hotărârea, pronunțată pe 14 noiembrie 2026, nu reprezintă însă o condamnare și nu stabilește vinovăția celor trei producători.

Producătorii sunt acuzați că au limitat în mod coordonat oferta de DRAM

Acțiunea în instanță a fost intentată de 17 persoane fizice și companii mici, care susțin că Samsung, Micron și SK hynix ar fi colaborat pentru a reduce disponibilitatea memoriilor DRAM. Printre măsurile invocate se numără diminuarea producției în perioada octombrie 2022 – aprilie 2023 și redirecționarea investițiilor către memoriile HBM, folosite în special în infrastructura pentru inteligență artificială.

Reclamanții afirmă că cei trei producători au anunțat, într-un interval de aproximativ trei luni, planuri de renunțare treptată la producția de memorii DDR4. În același timp, companiile nu ar fi mărit în mod semnificativ capacitatea de producție pentru DRAM-ul convențional, deși prețurile erau foarte ridicate, iar cererea continua să existe.

Un alt argument prezentat în dosar este creșterea de aproximativ 500% a prețurilor de retail pentru anumite tipuri de memorii DRAM, începând din octombrie 2025, potrivit datelor invocate de reclamanți.

Printre celelalte indicii menționate se numără folosirea unor proceduri asemănătoare pentru verificarea clienților, refuzul unor contracte pe termen lung pentru memoriile DRAM convenționale și decizia Micron de a renunța la brandul Crucial, orientat către consumatori.

Judecătoarea consideră că acuzațiile merită investigate

Samsung, Micron și SK hynix au respins acuzațiile, susținând că strategiile lor au fost decizii comerciale independente, dictate de evoluția pieței. În opinia companiilor, cererea tot mai mare de memorii HBM pentru sistemele de inteligență artificială și profitabilitatea acestui segment explică reducerea investițiilor în alte categorii de produse.

Judecătoarea Noël Wise nu a considerat însă că aceste argumente justifică închiderea dosarului. Într-o comparație neobișnuită, aceasta a sugerat că producătorii nu doar se urmăresc reciproc asemenea unor șoimi, ci par să zboare în formație, ceea ce ar putea indica existența unei coordonări.

Instanța a concluzionat că ansamblul deciziilor privind producția, contractele și verificarea clienților oferă suficiente motive pentru ca acuzațiile să fie cercetate în continuare. Cu toate acestea, existența unei înțelegeri ilegale între companii nu a fost deocamdată demonstrată.

Scumpirea memoriilor ar putea afecta și prețurile telefoanelor și calculatoarelor

Miza procesului depășește industria semiconductorilor. Criza memoriilor RAM ar putea continua până în 2028, iar costurile mai mari se resimt deja în prețurile calculatoarelor, laptopurilor și smartphone-urilor. Inclusiv următoarele generații de iPhone ar putea deveni mai scumpe, pe fondul creșterii costurilor pentru memoria RAM.

Samsung, Micron și SK hynix trebuie să răspundă oficial plângerii până la 7 decembrie 2026. Prima conferință de administrare a procesului este stabilită pentru 12 ianuarie 2027, când vor fi discutate următoarele etape ale procedurii judiciare.