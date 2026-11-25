Identificat pe piața din SUA drept Razr 2027, noul telefon pliabil Motorola Razr 80 se pregătește să aducă o serie de îmbunătățiri importante față de generația actuală. Printre noutăți se numără un ecran exterior care acoperă aproape întreaga suprafață frontală, o baterie cu capacitate mai mare și noi variante de finisaj texturat pentru capacul din spate.

Cunoscut sub numele de cod „Raptor”, potrivit informațiilor apărute recent, Motorola Razr 80 ar urma să preia ecranul exterior de 4 inch disponibil pe modelele superioare din gamă. În același timp, capacitatea bateriei ar crește la 5.000 mAh, deși telefonul ar deveni mai subțire atunci când este pliat.

Potrivit listei de specificații neconfirmate oficial, Razr 80 va păstra ecranul interior de 6,96 inch întâlnit și la actualul model Motorola Razr 70, însă rata de reîmprospătare ar urma să crească la 144 Hz. Și ecranul exterior primește un upgrade, trecând de la 3,63 inch și 90 Hz la 4 inch și 120 Hz.

La capitolul hardware, noul model ar urma să folosească procesorul MediaTek Dimensity 7550X, fabricat pe un proces de 4 nm, alături de o baterie mai generoasă și suport pentru încărcare rapidă TurboPower de 45 W. Încărcarea wireless Qi ar fi disponibilă la o putere de 15 W.

Motorola Razr 80 – specificații tehnice vehiculate:

Ecran interior FlexView FHD+ de 6,96 inch, cu rezoluție de 2640 × 1080 pixeli și rată de reîmprospătare de 144 Hz

Ecran exterior QuickView pOLED de 4 inch, cu rezoluție de 1272 × 1080 pixeli și rată de reîmprospătare de 120 Hz

Procesor MediaTek Dimensity 7550X, fabricat pe 4 nm

8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare în configurația de bază

Baterie de 5.000 mAh

Încărcare rapidă TurboPower de 45 W și încărcare wireless Qi de 15 W

Cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică (OIS)

Cameră ultra-wide de 50 MP

Înregistrare video la rezoluție 4K, cu până la 30 de cadre pe secundă

Cameră frontală de 32 MP

Sistem de operare Android 17 preinstalat

Dimensiuni: 171 mm lungime în poziție deschisă și 88 mm în poziție pliată, 74 mm lățime și 7,3 mm grosime deschis, respectiv 14,6 mm pliat

Greutate: 195 g

Lista dotărilor suplimentare ar include suport Dual SIM (eSIM + nano-SIM), difuzoare stereo cu Dolby Atmos, cititor de amprente integrat în butonul lateral și protecție împotriva apei și prafului, cu certificări IPX8, IPX9 și IP4X.

Lansare posibilă la CES 2027

Motorola Razr 80 ar putea fi prezentat oficial în cadrul CES 2027, cu ocazia evenimentului Lenovo Tech World. Același eveniment ar putea aduce și dezvăluirea modelului Motorola Razr Flex, un telefon pliabil cu format wide, despre care au apărut deja primele informații.

Deocamdată, specificațiile prezentate nu au fost confirmate oficial de Motorola, astfel că unele detalii s-ar putea modifica până la lansarea comercială.